Inga Lindstrom una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film con Anna Hausburg

Inga Lindstrom una blogger in cucina va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola tedesca realizzata nel 2017 con la regia affidata a Ulli Baumann mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati tratti da uno dei racconti scritti dalla stessa Inga Lindstrom. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati anche dal pubblico italiano tra cui Anna Hausburg, Christian Martin Schafer, Maria Bachmann, Christina Petersen, Sebastian Kaufmane e Anna von Haebler.

Inga Lindstrom una blogger in cucina, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom una blogger in cucina. Una food blogger di un certo successo di nome Jule decide di occuparsi di un progetto della propria mamma cuoca la quale vorrebbe realizzare un corso di cucina dedicato esclusivamente alla preparazione di ricette che dovranno essere svolte in coppia. Un’idea intrigante che naturalmente trova l’approvazione della food blogger la quale vorrebbe ascoltare la cosa anche per aumentare il volume di traffico sul proprio blog dove ovviamente si parla di cucina, ma anche di cuore. Tuttavia, l’accettazione di questo progetto non permette alla stessa food blogger di prendere parte ad un altro progetto che l’avrebbe vista collaborare con un famoso chef per un viaggio intorno al mondo alla scoperta di tutte le prelibatezze e le tradizioni culinarie dei vari paesi. Piuttosto dubbiosa di aver fatto la scelta giusta, dovrà immediatamente ricredersi in quanto il corso si dimostrerà molto interessante anche per quanto concerne la sua sfera sentimentale.

Infatti, tra le coppie che partecipano al corso dedicato alla preparazione di prelibatezze romantiche, c’è anche quella composta da Billie e Hanna. Non appena la blogger incrocia lo sguardo dell’uomo, si capisce immediatamente come tra di loro ci sia estrema sintonia ed una certa attrazione fisica. A rendere possibile ulteriormente questo loro amore, c’è anche la consapevolezza di un rapporto ormai critico con Hanna. Infatti i due per ravvivare la loro relazione, hanno deciso di intraprendere questo corso nella speranza che le cose potessero migliorare. Tuttavia, nel corso è abbastanza evidente la sintonia con la blogger e soprattutto la sua attuale partner si dimostra per nulla interessata a ravvivare la relazione e soprattutto a proteggerla rispetto alla possibilità di una rottura. Proprio quando l’amore sembra essere pronto a fiorire, ecco che arriva l’attuale compagno della food blogger. Evidentemente anche il loro rapporto è da tempo incrinato, ma l’uomo vuole in tutti i modi cercare di salvarlo dimostrandosi molto più premuroso rispetto al passato. Insomma, quello che sarebbe dovuto essere un semplice corso di cucina per la preparazione di piatti romantici si trasforma in un vero e proprio intreccio sentimentale ed amoroso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA