Inganno letale/ Su Rai 2 il film con Cindy Busby

Inganno letale, film di Rai 2 diretto da Troy Scott

Inganno letale lo vedremo in onda oggi, sabato 2 luglio 2022, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. My Husband’s Killer Girlfriend è stato girato nel 2021 da Troy Scott. Il cast di Inganno letale è composto da Cindy Busby, Lane Edwards, Chelsey Reist. Cindy Busby è un’attrice canadese che, dopo l’esordio in teatro, nel 2005, si cimenta in televisione e al cinema, ottenuto il primo ruolo importante nella serie TV Bethune, a cui seguono il film A Life Interrupted, Picture This, The Big Year, The Wedding Chapel, The Circle e Romance on the Menu.

In televisione si è distinta nella serie TV Heartland. Lane Edwards è un attore canadese, noto per i film come Un Viaggio a Quattro Zampe, Il matrimonio dei miei sogni. Chelsey Reist è un’attrice, conduttrice televisiva e ballerina canadese. Attiva sia al cinema sia in televisione, nel piccolo schermo ha recitato in The 100 di The CW. Al cinema si è distinta in No Tell Motel, 12 Rounds: Reloaded e L’ abbraccio del vampiro.

Inganno letale, la trama del film: una giovane donna separata

Il thriller Inganno letale racconta la storia di Leah, una giovane donna separata in carriera. Per recarsi a un importante appuntamento di lavoro, contatta con urgenza una babysitter, Valerie, così che la ragazza accudisca sua figlia Emma mentre lei non c’è. Leah parte ma, dopo due giorni non riesce a mettersi in contatto con Valerie.

Torna a casa e scopre di essere stata denunciata per abbandono di minore. Non appena Leah viene a sapere che la tata è la nuova compagna dell’ex marito, fugge per evitare l’arresto e ricercare le prove per dimostrare che si tratta di un inganno. Cosa succederà?

