Inizio scuola, primo giorno 2020/ Diretta 14 settembre: regole, banchi e altri nodi

Per 5,6 milioni di studenti italiani oggi 14 settembre è inizio scuola. Non un “normale” giorno dunque, ma il primo giorno di scuola: la ripresa delle lezioni in presenza (seppur non dovunque, viste le problematiche ancora presenti su cattedre e spazio aule) non avveniva dall’inizio del marzo 2020, quando per l’emergenza Covid-19 l’Italia piombava in lockdown con le scuole che già avevano di qualche giorno anticipato la “serrata” nazionale. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita alle scuole di Vo’ Euganeo (Veneto), uno dei comuni simbolo della terribile fase 1 della pandemia coronavirus. Conteggiando le regioni dove l’inizio scuola c’è già stato e le altre regioni dove ripartirà il 24 settembre, sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest’anno tra i banchi: come riportano i dati del Ministero dell’Istruzione, sono 7.507.484 negli istituti statali e ulteriori 860mila nelle paritarie. Oggi la scuola riparte ma i nodi – almeno in questa “griglia di partenza” – sono ancora diversi pur dopo tanti mesi di discussioni, regole, novità: banchi “monoposto” ancora non pervenuti in tutti i plessi scolastici; mascherine da distribuire ogni giorno in 11 milioni di unità; mancanza di docenti, tra supplenze e cattedre rimaste ancora vuote nonostante le Gps e le graduatorie; mancanza di spazi in diverse scuole, con il rebus tra Dad, turni in classe e orari scaglionati. Al netto delle problematiche, resta forte l’impegno di scuola, famiglie e Stato per permettere il più possibile un ritorno meno “traumatico” e soprattutto duraturo, nella speranza che la seconda ondata di Covid-19 non avvenga nei prossimi mesi.

INIZIO SCUOLA, LE REGOLE: CONTAGI, BANCHI E TRASPORTI

Mentre per l’intera giornata seguiremo con una diretta live questo inizio scuola, sul fronte regole, restano prioritarie le linee guida Cts su rischi contagi in classe, protezioni da rispettare, distanziamento sociale e sistema trasporti integrato: nelle regole inserite poi nell’ultimo Dpcm 7 settembre, si conferma l’uso della mascherina a scuola sempre dai 6 anni in su per tutti, con la “deroga” di poterla togliere solo se seduti al banco in posizione “statica” e con distanza di almeno 1 metro dal proprio compagno di classe; i docenti possono toglierla in classe, se gli studenti si avvicinano o durante l’intervallo devono rimetterla. Per consentire migliore distanziamento, il bando Arcuri ha iniziato a distribuire 2,4 milioni di banchi “monoposto” che al momento però non sono giunti neanche per la metà negli istituti che ne hanno richiesto la dotazione. Fronte ingressi, in questo primo giorno di scuola si inizierà a testare nelle singole scuole gli orari scaglionati: sono previsti ingressi scaglionati e doppi turni. Si tratta di una decisione che prenderanno i singoli istituti in autonomia ma è una scelta consigliata dagli esperti per evitare assembramenti in ingresso e uscita dalla scuola. Fronte trasporti, con le ultime regole Cts-Iss si è permesso la capienza dell’80% dei mezzi prevedendo maggiore presenza di posti seduti con riduzione però di quelli in piedi (va sempre tenuta la mascherina a bordo). La didattica a distanza rimane integrata a quella in presenza per dirimere le potenziali difficoltà in caso di contagio in classe (in quel caso l’Ats e la dirigenza scolastica valuterà se imporre la quarantena per parte della classe, per l’intera classe o addirittura di tutta la scuola), mentre infine resta aperto il tema della misurazione della febbre; con più di 37.5° si sta a casa, gli studenti e il personale scolastico dovranno misurare la propria temperatura corporea a casa. Nel caso in cui questa superi i 37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio; alcune regioni hanno però provato lo “strappo” imponendo che siano le scuole all’ingresso a misurare la temperatura, ricevendo il brusco stop da parte del Governo.

INIZIO SCUOLA TRA POLITICA E POLEMICHE

«Ricomincia la scuola e sarà un giorno di grande emozione, come sempre è stato il primo giorno» diceva ieri il Premier Giuseppe Conte nel video messaggio dedicato al mondo scuola in vista dell’inizio del 14 settembre 2020. «La scuola è cuore pulsante del nostro Paese, un luogo prezioso di accoglienza che accompagna i processi di crescita di tutti», è il luogo, prosegue Conte, dove si concentrano tutti i progetti per un futuro migliore. Non sono mancate invero le polemiche sul “simbolo” della ripartenza di un Paese così colpito duramente dalla pandemia come il nostro: i ritardi nelle regole, la non chiarezza su diversi nodi ancora irrisolti, hanno portato il Presidente del Consiglio a fare “scudo” della Ministra Miur Lucia Azzolina con la cabina di regia centrale che a fine agosto ha puntato tutto sulla ripresa della scuola come “prova del nove” del Governo giallorosso. «Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. E’ evidente, però che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti. A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo», tuonava solo pochi giorni fa il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli «mancano aule, banchi e professori […] è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque. E’ opportuno dunque valutare, sulla base di accordi tra enti locali e consigli di istituto, la possibilità di ragionevoli differenziazioni locali». Il Centrodestra ha richiesto e continua a richiedere le dimissioni della Ministra dell’Istruzione, mentre tanto Azzolina quanto Conte e Speranza confidano nella buona ripresa delle lezioni per “superare” le tante tensioni politiche sorte sul mondo scolastico e l’inizio scuola. «Ci sono delle regole, delle misure sanitarie, ma anche adulti preparati. La scuola è il luogo meno rischioso. L’unica via – ha promesso la titolare Miur – è garantire una grande alleanza con le famiglie. Dobbiamo essere tutti responsabili».



