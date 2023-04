Inquinamento ambientale, chi ha contribuito di più?/ USA, Cina e Russia sul podio

, a capo della ricerca sull’ inquinamento ambientale , ha dichiarato: “I Paesi del mondo si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il nostro set di dati potrebbe rappresentare uno strumento importantissimo per tracciare l’effetto delle politiche climatiche e delle contromisure adottate per contrastare l’emergenza”. Per questo, “Nei prossimi anni speriamo di riscontrare un significativo calo delle. Il nostro lavoro evidenzia chiaramente che il contributo al cambiamento climatico non è uniforme a livello globale, ma varia notevolmente nelle diverse realtà nazionali. In alcuni Paesi del mondo, i settori legati all’uso del suolo e alla silvicoltura possono contribuire significativamente al, anche se le emissioni di combustibili fossili superano notevolmente gli impatti della deforestazione”.

Nella classifica delle emissioni di gas serra dei diversi Paesi, vediamo in testa gli Stati Uniti, così come Cina e Russia: dal 1850 ad oggi i tre Paesi hanno causato un incremento nelle temperature medie globali rispettivamente di 0,28, 0,20 e 0,10 °C. L’aumento di Brasile e India avrebbero invece provocato un aumento di circa 0,08 °C. Valori più modesti per Indonesia, Germania, Regno Unito, Giappone, Canada, che avrebbero contribuito all’aumento delle temperature medie per circa 0,03-0,05°C. “Grazie a un aggiornamento annuale sulle emissioni di gas serra per tutti i paesi del mondo, questa pubblicazione potrebbe diventare una risorsa preziosa per monitorare il contributo di ogni nazione al riscaldamento globale. Tali informazioni sono fondamentali per elaborare strategie mirate ed efficaci per contrastare l’emergenza climatica”, ha spiegato Pierre Friedlingstein, un altro autore dell’articolo.