Inside Out/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Pixar (oggi, 5 dicembre)

Nel 2015 Pixar Animation Studios, assieme alla Disney, produsse ‘Inside out’, la pellicola proposta in prime time serale da Italia 1 la sera del 5 dicembre 2020, un film per bambini piccoli e bambini grandi, sì proprio gli adulti. Disney Film e Pixar unite sono una potenza nel campo dell’animazione digitale e non solamente per l’ottima post-produzione, ma anche per le trame messe in atto nei film proposti da questa sinergia. Se avete dimenticato che dentro di voi c’è sempre un bambino, se avete dimenticato che Natale si conquista giorno dopo giorno, il film trasmesso alle 21,20 da Italia ! è l’occasione speciale per concedere a quel bambino di rinascere assieme a tutta la famiglia, una pellicola intelligente, diretta dal regista Pete Docter che vinse ben due Oscar, uno proprio con questo film ed uno con ‘Up’ e altre sei volte fu nominato, qui in coppia con Ronnie del Carmen, suo co-regista di lusso.

Pete Docter ha diretto tanti film d’animazione e non possiamo non ricordarlo con ‘Monsters & Co. (Monsters, Inc.)’ nel 2001 o per le sue sceneggiature celebri come ‘Toy Story – Il mondo dei giocattoli (Toy Story)’ e ‘Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (Toy Story 2)’ ‘Wall E’, ‘Toy Story 4’, un grande cineasta per il mondo dell’animazione mondiale. Le voci di ‘Inside out’ furono altrettanto celebri: ogni film d’animazione è per le produzioni una caccia nei vari paesi di distribuzione di voci conosciute nel paese inc ui il film è doppiato e qui troviamo Stella Musy, doppiatrice di Liv Tyler e tante attrici di fama mondiale, Melina Martello, doppiatrice storica di Kathleen Turner e Diane Keaton, Mia Farrow in tutti i film di Woody Allen, una bella produzione completa sotto ogni punto di vista.

Inside Out, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Inside Out. Le emozioni risiedono nel cervello: proviamo quindi a viverle assieme ai protagonisti deputati ad esse, alla Gioia, alla Tristezza, alla Paura, alla Rabbia, al Disgusto, le cinque emozioni che vivono nel cervello di Riley Andersen, una bimba del Minnesota che per un disguido tra le cinque emozioni perde per un’improvviso trasloco la Gioia perché sopraffatta da Tristezza, quindi inizia quel piccolo calvario umorale che i bambini subiscono quando perdono le proprie certezze e abitudini. Dentro il suo cervello nasce quindi una lotta per evitare la depressione: Gioia cerca in ogni modo di farle rivivere le vecchie emozioni felici e serene, contrastata però da Tristezza e Disgusto, ma Gioia non si arrende e il suo scopo e fare tornare comunque e in ogni modo il sorriso a Riley Andersen, non più in Minnesota ma pur sempre pronta a vivere con il sorriso come tutti i bambini del mondo.

Video, il trailer del film Inside Out





© RIPRODUZIONE RISERVATA