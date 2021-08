Insigne all’Inter?/ Calciomercato news: addio Napoli, proposto anche al Milan

CALCIOMERCATO NEWS, LORENZO INSIGNE ALL’INTER

Le chances di vedere Lorenzo Insigne all’Inter non sembrano del tutto svanite in questa fase del calciomercato estivo nonostante i rumors riguardanti Marcus Thuram ed Joaquin Correa. Quel che è certo è che il calciatore è in rottura con il Napoli e la probabilità che le parti possano trovare l’intesa sul rinnovo del contratto in scadenza fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, è più che mai remota. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere della Sera, l’agente di Insigne, il procuratore Vincenzo Pisacane, lo avrebbe addirittura proposto al Milan, molto attivo in questa sessione di mercato. Nei mesi antecedenti alla fine dello scorso campionato l’agente Pisacane era già stato avvistato nella sede rossonera ma per quella zona del campo al momento mister Pioli può già contare su Rebic e Leao.

CALCIOMERCATO NEWS, L’ATTACCANTE LASCERA’ IL NAPOLI

L’eventualità che si possa concretizzare un approdo di Lorenzo Insigne all’Inter potrebbe crescere negli ultimissimi giorni di calciomercato. Non è nemmeno da accantonare l’opzione per cui Insigne possa restare al Napoli per tutta la stagione, essendo tenuto in grande considerazione da mister Spalletti, per poi decidere di accasarsi altrove a parametro zero e sia l’Inter che il Milan rimangono attente all’evolversi di questa situazione.

