Insigne lascerà il Napoli?/ Bofisè: dovrebbe rimanere, ma con Raiola…(esclusiva)

Caso caldo del calciomercato del club campano è sempre Lorenzo Insigne che potrebbe lasciare il Napoli questa estate. L’ipotesi non è remota e anzi se ne parla da gran temo, visto che di recente pure il Paris Saint Germain pareva interessato al capitano azzurro. Non è però solo il club francese che si è fatto avanti e anzi le ultime voci di calciomercato ci riportano dell’Atletico Madrid come possibile destinazione di Insigne, magari in un doppio colpo con Lozano. I tifosi però non paiono molto felici e mentre la situazione è ancora tutta in divenire, da molte parti ci si chiede se veramente Lorenzo Insigne lascerà Napoli. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale futuro per Insigne? Rimarrà al Napoli. Circa un mese e mezzo fa è stata fatta una cena a casa di Ancelotti, una cena che ha sancito la conferma di Insigne al Napoli.

Insigne del resto è un simbolo del Napoli, è il capitano… Sì lui è il capitano del Napoli, un vero simbolo di questa squadra, credo che alla fine anche questa cosa conti per la sua conferma.

Inter e Atletico Madrid intanto però lo stanno cercando insistentemente. Inter e Atletico Madrid lo stanno cercando, del resto il valore di Insigne, è grande, tante squadre lo vorrebbero!

Potrebbe andare quindi in qualsiasi top club? E’ così, Insigne è forte, non possono che volerlo in molti club. Potrebbe andare dappertutto.

Il Napoli con chi potrebbe sostituirlo? Con Lozano. Lozano e Insigne hanno lo stesso procuratore, Mino Raiola. Lui è veramente uno stratega del mercato. Può veramente favorire qualsiasi trasferimento, qualsiasi colpo di mercato. Da Raiola ci si può aspettare di tutto…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA