Insigne resta al Napoli/ Calciomercato: di nuovo intoccabile con Gattuso

Lorenzo Insigne non si tocca: il suo futuro sarà al Napoli e anzi Insigne sarà al centro del progetto di Gennaro Gattuso, che salvo colpi di scena sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Dalla rottura con il presidente Aurelio De Laurentiis a un posto ritrovato al centro del progetto azzurro, tutto nel giro di pochi mesi in questa stagione 2019-2020 che ha riservato colpi di scena a non finire (di quelli legati al Coronavirus avremmo tutti fatto volentieri a meno). Al momento attuale, ecco che Lorenzo Insigne sta vivendo una nuova vita in casa Napoli. Ventotto anni sono un’età ideale per un calciatore, con Gennaro Gattuso alla guida tecnica poi ecco che Insigne si è rilanciato ed è tornato grande protagonista. La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto il punto della situazione di un Insigne che adesso ha ritrovato il feeling con tutto l’ambiente e dunque è da considerare intoccabile per il Napoli, anche in ottica futura.

INSIGNE RESTA AL NAPOLI: RICUCITO IL RAPPORTO

Il maggiore quotidiano sportivo italiano infatti spiega che adesso Lorenzo Insigne è tornato ad avere un ruolo centrale e parte integrante del progetto del Napoli del futuro, che sarà affidato a Gattuso, il quale stravede per Insigne. Una svolta davvero significativa, se si pensa che nei mesi scorsi c’era proprio Lorenzo fra i giocatori più coinvolti nella rottura con la società culminata con il celebre ammutinamento del 5 novembre 2019, quando i calciatori del Napoli si rifiutarono di tornare in ritiro al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo, con tanto di rovente confronto con il presidente De Laurentiis e suo figlio. Più in generale, in quel periodo il feeling di Insigne con tutto l’ambiente Napoli era sceso ai minimi termini, ma poi Gattuso ha saputo fare il “miracolo” (Gennaro, un nome una garanzia sotto il Vesuvio) e così adesso possiamo dire che verso il 2020-2021 Lorenzo Insigne sarà una delle certezze per il Napoli che verrà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA