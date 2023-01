Instagram, arriva la funzione “Non disturbare”/ Stop a notifiche e a messaggi

Dopo la notizia degli scorsi giorni circa la possibilità che Instagram possa eliminare la censura dai capezzoli femminili, il social network fotografico per eccellenza torna al centro delle cronache tech per via di una novità che dovrebbe arrivare di qui a breve anche in Italia. Instagram ha introdotto in alcuni paesi anglofoni, come sottolinea Wired, una funzione che rappresenta una sorta di modalità “non disturbare”. Si chiama nel dettaglio Quiet Mode e di fatto attivandola permette di disattivare le notifiche, fungendo inoltre da risponditore automatico se qualcuno dovesse inviarci un messaggio attraverso la stessa piattaforma: così facendo l’utente che ci ha contattato saprà che al momento non siamo disponibili in quanto indaffarati in altro.

Si tratta di una nuova funzione che Instagram sta introducendo con l’obiettivo di permettere maggiore riservatezza agli utenti, e che va ad iscriversi in un’altra serie di migliorie apportate di recente dal social di Mark Zuckerberg. Una volta che attiveremo la modalità non disturbare non riceveremo più alcuna notifica da Instagram, leggasi like, commenti, nuovi seguaci e via discorrendo, ed inoltre, verrà esposta una nota in cui si avviseranno gli altri utenti che non siamo attivi.

INSTAGRAM, FUNZIONE NON DISTURBARE: ECCO DOVE E’ IN FUNZIONE PER ORA

Diverse le regolazioni della funzione, a cominciare dallo scegliere l’orario di attivazione e disattivazione della stessa. Al momento il “do not disturb” di Instagram è stato introdotto negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e Regno Unito, ma è lecito aspettarsi che la stessa venga diffuso a breve in tutto il mondo.

Instagram, ricorda ancora Wired, ha anche introdotto una novità che riguarda l’algoritmo di apprendimento interno: attraverso la sezione Esplora si potranno selezionare i contenuti proposti ma che non interessano; è possibile inoltre impostare dei filtri con delle parole, degli hashtag e degli emoji che non sono di nostro gradimento, di modo da permettere la visione di contenuti a noi più congeniali.

