Instagram, arrivano i sondaggi nei commenti/ Nuova funzione per i creator a breve per tutti

Interessanti novità in casa Instagram, uno dei social network più utilizzati al mondo: l’azienda sta introducendo i nuovi sondaggi. In poche parole, come si legge su Hdblog.it, i sondaggi saranno inseriti direttamente nei commenti ai post e ai reel. Per alcuni creator questa opzione è già disponibile e di fatto è già iniziata la fase di test che dovrebbe fare da preludio ad una distribuzione di massa. Se tutto andrà come previsto, così come sperano il capo di Meta Mark Zuckerberg, e il numero uno di Instagram, Adam Mosseri, alla fine tale funzione verrà utilizzata da tutti sul social per interagire sempre di più.

"Cina usa l'intelligenza artificiale per rubare i dati"/ Aumentano le minacce per Usa e alleati

Si tratta quindi di uno strumento molto utile per i creator che potranno così coinvolgere ulteriormente la propria community con dei sondaggi accattivanti. A parlare degli stessi sondaggi è stato anche il CEO di Meta, spiegando che: “Abbiamo avviato i test dei sondaggi nei commenti di Instagram. Presto il rollout per tutti”, le dichiarazioni del numero uno di Facebook, Instagram, Thread e Whatsapp ai circa 500mila iscritti sul suo canale broadcast Meta Channel e un paio di ore dopo è stata la volta appunto di Mosseri che invece si è rivolto agli iscritti del suo canale IG Updates.

TEMU: e-commerce preoccupa esperti di cybersicurezza/ "Sembra spyware che ruba dati sensibili nei cellulari"

INSTAGRAM, ARRIVANO I SONDAGGI NEI COMMENTI: LA SPIEGAZIONE DI MOSSERI

Il numero uno del social fotografico ha però fatto di più regalando anche uno screenshot di come sarà la funzione (che trovate qui sopra) di Instagram, con una descrizione più dettagliata: “Hai una domanda per i tuoi follower? Stiamo avviando un piccolo test per aggiungere un sondaggio o votarne uno nei commenti di un post o di un reel. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per interagire con creator e amici. Se vedi questo test, facci sapere cosa ne pensi”.

I sondaggi, dallo screen pubblicato da Mosseri, appaiono con la stessa grafica già vista sulle Stories dove del resto sono stati introdotti più di cinque anni. Non è chiaro però se il sondaggio durerà all’infinito oppure avrà una scadenza, o ancora, sarà il creator a decidere quanto tempo avranno i follower per rispondere alle domande ed esprimere le proprie preferenze.

"Intelligenza artificiale causerà la prossima crisi finanziaria"/ Gary Gensler (SEC) "Quasi inevitabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA