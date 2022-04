Instagram down, Facebook e Messenger ko/ Cosa succede: problemi per app e siti web

Instagram down, ma problemi anche per Facebook e Messenger nelle ultime ore. La “galassia” di Mark Zuckerberg sta registrando notevoli disservizi oggi, domenica 3 aprile 2022. Dopo le prime segnalazioni sugli altri social e sui siti che eseguono il monitoraggio di app, servizi e siti web, è balzato tra i trend topic di Twitter proprio l’hashtag #Instagramdown, dove come spesso accade in questi casi gli utenti hanno esposto i problemi che stanno registrando, ma al tempo stesso ironizzato sui disservizi di Instagram, Facebook e Messenger. Queste piattaforme non sono ‘down’ solo in Italia, ma anche all’estero.

Amazon, offerte di Primavera 2022 sui videogiochi/ Da Far Cry 6 a Just Dance 2022

Infatti, su Twitter si susseguono segnalazioni, ad esempio, di utenti francesi che non si capacitano delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo dei social di Zuckerberg. In effetti, dalla mappa delle segnalazioni di DownDetector si evince chiaramente che la situazione è complicata anche altrove. Per quanto riguarda l’Italia, in particolare i problemi maggiori si riscontrano a Milano, Torino, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

AMAZON, OFFERTE DI PRIMAVERA 2022/ iPhone 13 Pro e Apple Watch SE in sconto

INSTAGRAM DOWN, MA NON SOLO: GLI ALTRI PROBLEMI SEGNALATI

Al momento non sono note le cause di questo Instagram down, che in realtà riguarda anche Facebook e Messenger. Quel che si sa è la natura di questi problemi. Per quanto riguarda Instagram, ad esempio, il 49% dei problemi segnalati, secondo DownDetector, riguardano il caricamento. Nel 38% dei casi i problemi riguardano l’app, nel 13% la condivisione. Passiamo a Facebook, perché le differenze sono più marcate: 59% problemi per il caricamento, 26% per sito web e 15% riguardano l’applicazione. E poi c’è Facebook Messenger, dove il 62% dei problemi riguarda l’invio dei messaggi, il 26% invece la ricezione di essi, mentre solo il 12% dei problemi più segnalati riguarda l’applicazione di messaggistica legata appunto a Facebook. Attualmente la situazione sembra meno critica per Facebook, mentre i problemi appaiono più marcati su Instagram e Messenger, anche se la situazione cambia appunto da zona a zona. La speranza è che i disservizi vengano presto risolti.

LEGGI ANCHE:

Esselunga, nuovo volantino: offerte e sconti fino al 16 aprile/ Elettronica al 50%

© RIPRODUZIONE RISERVATA