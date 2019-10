Instagram down, oggi non funziona/ Problemi con feed e condivisione di foto e video

Instagram down oggi: problemi per il social network della galassia di Mark Zuckerberg. Da diversi minuti sono cominciati i problemi anche in Italia ed su Twitter tra i trend è spuntato subito l’hashtag #instagramdown. Dall’azienda non sono arrivati ancora commenti e chiarimenti in merito a quanto sta accadendo, anche perché in questi casi si preferisce intervenire subito sul problema e poi avvertire gli utenti riguardo le cause. Intanto molti utenti stanno segnalando i disservizi sugli altri social funzionanti, come Facebook e appunto Twitter. I problemi sono cominciati nel primo pomeriggio. Dalle 16 circa alcuni utenti che stavano provando a pubblicare foto e video o a navigare nel social hanno notato che non riuscivano né a condividere contenuti né ad accedere in quelli altrui. La conferma è arrivata poi da DownDetector, sito che monitora proprio lo “stato di salute” dei social network. Instagram dal canto suo prova a correre ai ripari e a ripristinare quanto prima la situazione per i suoi utenti.

INSTAGRAM DOWN, OGGI NON FUNZIONA: PROBLEMI CON FEED E CONDIVISIONE

Il picco di segnalazioni riguarda il Giappone, ma i problemi si sono rapidamente diffusi in Europa. E l’Italia non ne è esente, al pari di Germania e Francia. Ma anche alcune zone degli Stati Uniti sono interessate dai disservizi. Stando all’analisi svolta da DownDetector, nel 69 per cento dei casi si tratta di problemi segnalati sul sito web (una percentuale salita negli ultimi minuti rispetto all’iniziale 60 per cento, ndr), mentre il 30 per cento delle segnalazioni riguarda l’accesso, quindi la fase di log-in. Oltre che sui social, anche su DownDetector stanno crescendo le segnalazioni riguardo l’Instagram down di oggi. «Non aggiorna il feed né la sezione esplora», scrive un utente. «Non mi aggiorna i feed e non carica le foto… sta succedendo anche a voi?», chiede un altro. «In down totale», aggiunge un utente. E un altro replica: «Più che down, lag disumano». Qualcuno infatti riesce a caricare e pubblicare contenuti, ma nota un clamoroso rallentamento. I problemi sono dunque diversi.

