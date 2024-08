Installare delle tende da sole in condominio: come fare?

Prima del Decreto Salva Casa non era possibile installare delle tende da sole in condominio. Nel testo si leggeva chiaramente che le uniche opere ammesse erano le vetrate panoramiche nei porticati condominiali.

Per poter essere ammesse le nuove opere non devono alterare superfici e volumi che invece dovranno rispettare le stesse caratteristiche risalenti alla loro costruzione. Anche l’impatto visivo e l’ingombro dovrà essere ridotto al minimo.

Per poter essere installate liberamente le tende in condominio (sia bioclimatiche che a pergola) devono essere amovibili (dunque non non fisse al suolo) e costituite da elementi leggeri.

Ciò che è importante è che le tende da sole sono retraibili così da non alterare il prospetto e la sagoma dell’edificio.

A regolare i requisiti è stata una recente sentenza del TAR del Lazio in riferimento al 14 marzo 2024, numero 5524, che raccomanda l’importanza di salvaguardare l’immobile da agenti atmosferici e dal sole.

Tuttavia ogni condominio potrebbe esser provvisto di un regolamento che include delle regole da dover rispettare obbligatoriamente. Suggeriamo di consultarlo per evitare di infrangerlo e dover affrontare delle inutili controversie.

Permessi “speciali”

Nonostante l’installazione di queste opere appartenga all’edilizia libera, è importante premettere che in caso di balconi aggettanti va richiesta l’autorizzazione al proprietario dell’immobile al piano superiore.

L’autorizzazione è necessaria in quanto il fissaggio dei ganci vanno sul sotto balcone dell’appartamento che si trova appunto al piano superiore.

Fanno eccezione i balconi incassati per i quali non è richiesto nessun permesso per poter installare le tende.