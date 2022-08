Instant family/ Su Canale 5 il film con Mark Wahlberg e Octavia Spencer

Instant family, film di Canale 5 diretto da Sean Andersen

Instant family sarà trasmesso da Canale 5 oggi, domenica 28 agosto, a partire dalle 21.20. Ci troviamo di fronte a una commedia del 2018, distribuita da 20th Century Fox e prodotta da Paramount Pictures. La regia è di Sean Andersen. Nel cast di Instant family troviamo: Mark Wahlberg, nato nel 1971 in Massachusetts.

Nel 2007 ha ricevuto una nomination all’Oscar e una candidatura al Golden Globe come migliore attore non protagonista per The Departed: Il bene e il male. La protagonista femminile è Isabel Moner. Un’altra attrice di spicco è Octavia Spencer, nata a Montgomery nel 1972 e vincitrice di un premio Oscar come migliore attrice non protagonista per The Help. Lo stesso film le ha fatto vincere altri importanti premi come: 1 Golden Globe, 1 BAFTA, 1SAG Awards.

Instant family, la trama del film

Leggiamo la trama di Instant family. Pete e Ellie Wagner sono due sposi che purtroppo non riescono ad avere figli, così decidono di adottare dei figli. I due per non essere impreparati si iscrivono a un corso di preparazione per genitori adottativi e vengono seguiti da Karene e Sharon. I due vengono poi portati in un evento dove gli viene data la possibilità di incontrare dei bambini orfani.

All’inizio Ellie e Pete optano per l’adozione di un bambino piccolo, poi conoscono Lizzy che li accoglie benevolmente e li informa che nessuno vorrà adottarla perché adolescente. La coppia rimane colpita dalla ragazza e chiede informazione agli assistenti sociali che gli riferiscono la complicata situazione di Lizzy. La madre è una tossicodipendente ed è in prigione per aver dato fuoco alla casa per aver lasciato la sigaretta accesa. Pete ed Ellie scoprono le Lizzy ha altri due fratelli più piccoli, Lita di sei anni e Juan di dieci anni e decidono di adottarli tutti e tre.

Durante il pranzo di Ringraziamento, Ellie annuncia alla sua famiglia l’intenzione di adottare i ragazzi. I parenti si sentono sollevati, dicendo che non credevano che avrebbe fatto un passo così importante, ma la donna si convince che può essere in grado di sostenere l’incarico e con il marito saranno dei bravi genitori. La situazione si complica quando i tre fratelli mostrano un po’ di reticenza ad inserirsi nel nuovo contesto familiare. Lita si rifiuta di mangiare e gradisce solo le patatine, Juan si altera di fronte a qualsiasi difficoltà e Lizzy incolpa Ellie di volersi sostituire alla sua vera madre. Riuscirà la coppia a risolvere la situazione e a diventare una vera famiglia?

