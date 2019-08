INSULTI A GIOCATORI UDINESE/ Video, telecronisti Borussia:”Itaker!”. E imitano Hitler

Telecronisti tedeschi del Borussia Dortmund in vena di scherzi, in verità poco piacevoli, nei confronti dei giocatori dell’Udinese, diventati oggetto di insulti razzisti in occasione dell’amichevole disputata sabato 27 luglio ad Altach, in Austria. La partita, in questa storia, è ciò che conta meno: per la cronaca, ad imporsi sono stati i gialloneri con un netto 4-1, in una gara interrotta all’83esimo minuto a causa della pioggia abbattutasi sul terreno di gioco. Il vero problema sta in quello che hanno combinato Norbert Dickel e Patrick Owomoyela, rispettivamente telecronista e seconda voce – nonché ex giocatore del Dortmund – scelti dal canale per raccontare la gara contro l’Udinese sull’emittente ufficiale del club. I due, sentendosi forse autorizzati dal fatto che si giocasse un’amichevole, si sono lasciati andare a qualche battuta di troppo…

INSULTI A GIOCATORI UDINESE

Nel mirino dei due telecronisti sono finiti in particolare Kevin Lasagna e Ignacio Pussetto, schierati entrambi titolare dall’allenatore dell’Udinese, Igor Tudor, e i cui nomi sono stati volutamente storpiati dalla coppia al microfono. Lasagna è diventato “Lasagne”, Pussetto è stato invece trasformato in “Prosecco”. Goliardata? Qualcuno potrebbe anche provare a farla passare per qualcosa del genere, se non fosse per le gaffes successive inanellate dai due commentatori, che hanno prima definito i giocatori dell’Udinese ‘itaker’, così come venivano chiamati gli emigranti italiani in Germania, e poi imitato la parlata di Adolf Hitler. L’unica buona notizia? Il finale. Il Borussia Dortmund ha infatti annunciato sanzioni nei confronti di Dickel e di Owomoyela:”Il loro tentativo di essere divertenti, è andato completamente a vuoto, era assolutamente fuori posto. Qui non c’è posto per commenti del genere”.





