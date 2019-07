Diretta Udinese Borussia Dortmund/ Risultato live: amichevole scintillante per Tudor

Udinese Borussia Dortmund è un’affascinante amichevole per la squadra friulana, che la gioca alle ore 17:00 di sabato 27 luglio: reduce dal test contro l’Al Hilal, la squadra di Igor Tudor cambia notevolmente contesto e affronta una squadra storica del calcio europeo, capace di mettere in bacheca una Champions League e di aprire un ciclo vincente in epoca recente, andando ancora a contendere il titolo della Bundesliga al Bayern Monaco nella passata stagione e aprendo la sua estate con una bella vittoria contro il Liverpool del grande ex Jurgen Klopp. Una squadra che rispetto all’Udinese sembra avere ovviamente qualcosa in più, ma naturalmente Tudor sa bene che la cosa importante in questa preparazione estiva è il mettere giocatori in ritmo e valutare le situazione tattiche; ci aspettiamo comunque una gran bella partita amichevole nella diretta di Udinese Borussia Dortmund, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi più approfondita della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Borussia Dortmund sarà disponibile, ma solo su DAZN: non sarà dunque un appuntamento classico sul televisore ma tutti gli abbonati al servizio potranno eventualmente installare l’applicazione su una smart tv provvista di connessione a internet. In alternativa naturalmente la partita amichevole sarà visibile in diretta streaming video, dunque mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BORUSSIA DORTMUND

Valutiamo allora le probabili formazioni di Udinese Borussia Dortmund: i friulani si dovrebbero disporre con un 3-4-1-2 o 3-4-3, con Rodrigo Becao, Samir e Angella a protezione di Scuffet mentre sulle corsie laterali potrebbero correre Ter Avest e Giuseppe Pezzella. Da valutare il ruolo di Mandragora che potrebbe giocare da regista di centrocampo, magari al fianco di Barak, o il trequartista lasciando la mediana ad Hallfredsson, e posizionandosi dunque alle spalle di Lasagna e Pussetto che possono formare il tandem offensivo. Nel Borussia Dortmund, Lucien Favre pensa al solito 4-2-3-1: possibile Burki in porta, il nuovo arrivato Mateu Morey a destra e Schulz a sinistra con una coppia centrale formata da Omer Toprak e Zagadou, ma attenzione a Hummels che è tornato dal Bayern Monaco. A centrocampo possono giocare Witsel e magari il classe 2000 Raschl, con Rode che può avere spazio nel secondo tempo; Reus e Raphael Guerreiro sugli esterni offensivi, Gotze trequartista alle spalle di Paco Alcacer.



