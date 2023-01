Intelligenza artificiale, firma manifesto Chiesa-ebrei-Islam/ “Primato uomo prevale”

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LA FIRMA DEL MANIFESTO IN VATICANO DELLE RELIGIONI ABRAMITICHE

Un manifesto firmato dalle tre grandi religioni monoteiste abramitiche per riaffermare l’importanza dell’intelligenza artificiale e allo stesso tempo ribadire la centralità del primato della persona sulla “macchina”. Si tiene oggi 10 gennaio 2023 in Vaticano la firma del documento “Rome Call for AI Ethics” a cui prenderanno parte la religione Cattolica, quella islamica e quella ebraica: all’interno dell’evento “AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call”, il documento creato dalla Pontificia Accademia per la Vita (e curato dalla Fondazione RenAIssance) si fonda sulla promozione di una “algoretica” che possa contribuire allo sviluppo etico dell’intelligenza artificiale, baluardo delle scoperte scientifiche per gli anni a venire.

In rappresentanza delle tre grandi religioni fondanti su Abramo ci sono Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e primo promotore della Call dal febbraio 2020; il rabbino capo Eliezer Simha Weisz (membro del Consiglio del Gran Rabbinato di Israele); sceicco Abdallah bin Bayyah (presidente del Forum per la Pace di Abu Dhabi e presidente del Consiglio emiratino per la Sharia Fatwa). Alla cerimonia di firma interreligiosa che si tiene questa mattina alla Casina Pio IV in Vaticano, partecipano anche i primi firmatari della Rome Call per rinnovare il proprio impegno in questa direzione: Brad Smith (presidente di Microsoft), Dario Gil (Global Vice President di IBM) e Maximo Torero Cullen (Chief Economist della FAO).

MONS. PAGLIA SULLA FIRMA DEL DOCUMENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: “PREVALE IL PRIMATO DELL’UOMO”

Prima della firma del documento sull’intelligenza artificiale, la cerimonia ha visto l’introduzione e riflessione sull’urgenza dell’algoretica di padre Paolo Benanti, professore straordinario di Etica delle tecnologie presso la Pontificia Università Gregoriana e direttore scientifico della Fondazione RenAIssance. Nel pomeriggio invece interverranno diversi relatori per commentare l’importanza della “Rome Call for AI Ethics”, tra cui: la professoressa Ana Palacio, già ministro degli esteri spagnolo; il professor Mario Rasetti, emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino e presidente del comitato scientifico di CENTAI; il dottor Hamza Yusuf, presidente dello Zaytuna College di Berkeley, CA; il professor Aviad Hacohen, presidente dell’Academic Center for Law and Science di Hod HaSharon, in Israele, già decano della facoltà di legge; il professor Sebastiano Maffettone, direttore di Ethos, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Intervistato dalla stampa vaticana, Mons. Paglia illustra le principali novità importanti per la sfida sull’intelligenza artificiale: «È un segno importante per evitare una fuga in avanti di una tecnica che rischierebbe di favorire il post-umanesimo», spiega l’arcivescovo sottolineando la genesi di un documento nato in realtà due anni fa. «Quando, poco prima che scoppiasse la pandemia, fu firmato a Roma un manifesto etico sull’intelligenza artificiale. Come sappiamo, queste nuove tecnologie emergenti e convergenti posseggono una loro logica interna che cresce in maniera molto veloce e che rischia di essere al di fuori di una prospettiva umanistica a tal punto da strumentalizzare l’uomo a proprio vantaggio», aggiunge Mons. Paglia. Il testo sull’intelligenza artificiale siglato da Chiesa, ebraismo e Islam si fonda su tre prospettive umanistiche: «il principio etico, il principio educativo e il principio giuridico che devono guidare tutto il processo che riguarda lo sviluppo dell’intelligenza artificiale», spiega ancora il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. La firma di oggi è prodromo di una sigla ancora più importante per il prossimo luglio in Giappone: «sarà siglato anche dalle altre grandi religioni mondiali. Papa Francesco ha accolto positivamente questa nostra impostazione proprio per ribadire il primato dell’umano sulla tecnologia». L’importanza della firma riflette una garanzia etica e di libertà della persona prima dello sviluppo di A.I. senza controllo: tutelare il primato dell’uomo, educare i giovani alle tecnologie complesse e incentivare la dimensione giuridica provando ad immaginare una governance internazionale, sono i tre punti qualificanti del documento siglato in Vaticano. Conclude Mons. Paglia con un monito che vede nella Cina, pur senza nominarla, una facile indicazione: «Qualche governo sta preparando uno strumento che usa gli algoritmi per riconoscere la qualifica di rifugiato :attraverso l’esame di una macchina si tralascia il confronto, il dialogo. E poi bisogna tenere presente che ogni algoritmo non è autonomo ma è il frutto di una impostazione. Ecco perché la dimensione etica deve essere prioritaria. Il controllo degli algoritmi sulle popolazioni è gravissimo, basti pensare al controllo facciale: ecco perché dobbiamo inventarci una pratica giuridica per regolamentare a livello internazionale una materia che si dimostra essere delicatissima».











