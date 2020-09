Inter calendario Serie A campionato 2020-21/ Conte posticiperà la prima

Oggi il sorteggio svelerà il calendario dell’Inter per la prossima stagione di Serie A 2020-21. La formazione nerazzurra è stata l’ultima a terminare la stagione, raggiungendo dopo 21 anni in quanto squadra italiana la finalissima di Europa League. Purtroppo l’assalto al trofeo non è andato come previsto, con i nerazzurri sconfitti dal Siviglia. Le polemiche con il tecnico Antonio Conte sono però scaturite in un nulla di fatto, per l’Inter alla fine è stata scelta la strada della continuità, con l’allenatore salentino rimasto in panchina. Sul mercato l’Inter si sta muovendo e dopo Hakimi è arrivato anche l’esperto Kolarov per la difesa. Alle ore 12 di oggi con il sorteggio del campionato i nerazzurri conosceranno il loro cammino, va ricordato come l’Inter proprio per aver posticipato la stagione europea come l’Atalanta, potrà rinviare l’incontro della prima giornata, che sarà successivamente recuperato. Quindi il weekend del 25/26 settembre sarà quello del primo impegno ufficiale interista nella nuova Serie A.

CALENDARIO INTER SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Da ripassare le regole per la compilazione del calendario della Serie A 2020-21. Per quanto riguarda l’Inter, va ricordato che la formazione nerazzurra non potrà incontrare nella prima e nell’ultima giornata né il Milan, visto che i derby non possono essere disputati alle estremità del campionato, né gli avversari incontrati negli ultimi due campionati. Dunque alla prima giornata niente Sassuolo e all’ultima giornata niente Atalanta. Sono le uniche due restrizioni visto che nel 2019 l’Inter aveva chiuso il campionato contro l’Empoli e l’anno scorso lo aveva aperto contro il Lecce, compagini che non saranno stavolta ai nastri di partenza della nuova Serie A. Sempre particolarmente ostico il Mapei Stadium per i nerazzurri che in casa dei neroverdi avevano rimediato l’ultima sconfitta della loro storia all’esordio in campionato, il 19 agosto 2018. L’avversaria dell’Inter alla prima giornata vedrà dunque come detto posticipato il suo impegno, con la squadra di Conte che riprenderà la preparazione solo il prossimo 7 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA