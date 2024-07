PARMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Tra settembre e ottobre si può volare! Tutte le giornate (oggi 4 luglio)

PARMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: INIZIO SHOCK MA POI…

Al ritorno dopo tre anni, il calendario di Serie A 2024-2025 del Parma è stato rivelato: c’era grande attesa per il cammino dei ducali, il Parma giocherà la sua prima giornata contro la Fiorentina e poi avrà subito il Milan nel suo esordio al Tardini e una terza giornata in cui sarà a Napoli. Da lì però il Parma inizia una parte di calendario in cui realisticamente potrebbe raccogliere punti preziosi per la salvezza: Udinese in casa, trasferta a Lecce, di nuovo al Tardini contro il Cagliari, poi derby contro il Bologna al Dall’Ara e impegni contro Como e Empoli di fatto dunque un cammino che può davvero far volare la squadra.

Alla decima giornata un altro big match, ecco la Juventus all’Allianz Stadium e sfida da ex per Fabio Pecchia, che ha vinto la Coppa Italia Serie C con la Under 23 dei bianconeri; il finale del girone di andata è abbastanza tosto, Inter e Roma in trasferta alla 15^ e 17^ però poi Monza in casa e trasferta sul campo del Torino. Per quanto riguarda il girone di ritorno, si apre in maniera “morbida” contro il Genoa e il neopromosso Venezia, poi a San Siro contro il Milan. Il finale è brutto: Napoli in casa e Atalanta in trasferta, ma chiaramente bisogna dire che il calendario di Serie A 2024-2025 del Parma è quello di una squadra che l’anno scorso era in cadetteria, dunque le insidie si nascondono un po’ dappertutto. (agg. di Claudio Franceschini)

QUALE SARÀ L’ESORDIO?

È tempo che anche il Parma conosca il suo calendario di Serie A 2024-2025: la squadra ducale si approccia al campionato da neopromossa, avendo vinto per la prima volta nella sua storia la Serie B. Quella del Parma è stata una cavalcata dominante: di fatto la squadra affidata a Fabio Pecchia è salita in testa alla classifica fin da subito e non si è più guardata indietro. Nonostante qualche alto e basso, e periodi di ragionevole flessione, il Parma ha sempre mantenuto un distacco importante anche rispetto alla seconda in classifica, e ha potuto festeggiare il suo obiettivo in anticipo: il ritorno in Serie dopo tre anni.

Adesso dunque il Parma sta per scoprire il calendario di Serie A 2024-2025: sarà importante anche capire quali saranno le prime giornate e quando verranno disputati i big match, sicuramente il Parma è una squadra che per la sua storia, al netto delle brutte vicende anche recenti, deve avere l’ambizione di costruire un progetto solido e che possa permettere di rimanere nel massimo campionato con buona continuità. Il primo punto all’ordine del giorno per Pecchia, che è stato confermato come allenatore, è quello di centrare la salvezza ma poi non è escluso che il Parma possa anche guardare oltre, questo però lo sapremo strada facendo e intanto valutiamo il calendario di Serie A 2024-2025 dei ducali.

LE TRAVERSIE DEL PARMA

Mentre aspettiamo che il calendario di Serie A 2024-2025 del Parma sia rivelato, possiamo ricordare che questa società è entrata nella storia dopo il capitolo nero di un decennio fa: ricorderete il fallimento avvenuto al termine della stagione 2014-2015, una squadra guidata da Roberto Donadoni e il capitano Alessandro Lucarelli che era stata costretta a ripartire dalla Serie D. Lì però il Parma ha saputo ritrovarsi, e ha scritto come detto la storia: è diventata la prima e unica società di sempre a salire dalla Serie D alla Serie A con tre promozioni consecutive, e dunque nel minor tempo possibile è tornata ai massimi livelli.

Ha anche centrato qualche salvezza, ma poi purtroppo è tornata in Serie B; dopo due stagioni in chiaroscuro, con la prima in cui non sono arrivati nemmeno i playoff, ecco che nuovamente si parla di calendario di Serie A 2024-2025 per il Parma. Una piazza che ha vissuto grandi momenti, ha vinto Coppa delle Coppe e Coppa Uefa e ha lottato per lo scudetto, ha avuto grandi campioni che hanno indossato questa maglia e adesso naturalmente si trova in una nuova epoca, ma sempre con entusiasmo traboccante dallo stadio Tardini. Non ci resta allora che scoprire quale sarà il calendario di Serie A 2024-2025 del Parma, aspettando che inizi il campionato.











