Inter campione d’Italia se/ Risultati utili per lo scudetto con la Sampdoria

INTER CAMPIONE D'ITALIA SE: DIPENDE SOPRATTUTTO DAL MILAN…

L’Inter campione d’Italia sarebbe una storia clamorosa da raccontare: i tifosi nerazzurri si aggrappano a questa speranza, cioè quella di assistere oggi a un ribaltone che entrerebbe nella storia del calcio e che garantirebbe appunto ai tifosi dell’Inter la possibilità di scherzare i cugini per chissà quanto tempo in futuro. L’ultima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 mette però l’Inter di Simone Inzaghi davanti a una situazione che oggettivamente è complicata, perché servirebbe una sorta di “miracolo sportivo” per difendere il tricolore che i nerazzurri portano sul petto dopo il successo nello scorso campionato, come esamineremo fra poco.

Prima, un tuffo nella storia per ricordare che l’Inter è stata campione d’Italia per diciannove volte finora e che nella scorsa stagione ha spezzato un digiuno di undici anni senza scudetto che curiosamente è lo stesso livello dei cugini del Milan oggi, perché il Diavolo punta allo scudetto numero 19 a undici anni di distanza dal diciottesimo. L’Inter invece punta alla doppietta consecutiva, che renderebbe definitiva la nascita di un ciclo di successi targati Suning, pensando appunto allo scudetto dell’anno scorso ma anche alla Supercoppa Italiana e alla Coppa Italia che Inzaghi ha vinto in questi mesi, inoltre i nerazzurri in questo modo arriverebbero anche alla seconda stella perché sarebbe per l’Inter lo scudetto numero 20.

INTER CAMPIONE D’ITALIA SE: I RISULTATI UTILI CONTRO LA SAMPDORIA

Andiamo allora a scoprire quali saranno le combinazioni di risultati che permetterebbero all’Inter di essere campione d’Italia oggi: cominciamo osservando che Inter Sampdoria e Sassuolo Milan saranno alle ore 18.00 in contemporanea, criterio che almeno all’ultima giornata viene rispettato. In ogni caso, il problema dell’Inter è naturalmente che la rimonta appare estremamente improbabile, dal momento che i nerazzurri hanno due punti di svantaggio in classifica e anche gli scontri diretti sfavorevoli, un dettaglio che a sua volta potrebbe pesare come un macigno sul sogno tricolore dell’Inter.

La possibilità di festeggiare lo scudetto dell’Inter passa necessariamente anche da un “regalo” dei cugini rossoneri: essendo a -2, naturalmente i nerazzurri non avranno alcuna possibilità di vincere lo scudetto in caso di pareggio oppure di sconfitta contro la Sampdoria, ma anche una vittoria da sola non basterebbe per laureare l’Inter campione d’Italia. Sarà infatti necessaria la combinazione vittoria dell’Inter più sconfitta del Milan, perché i rossoneri resterebbero naturalmente davanti vincendo a loro volta, mentre con un pareggio ci sarebbe l’aggancio, ma l’Inter pagherebbe a carissimo prezzo il bilancio sfavorevole negli scontri diretti.











