Inter campione d’Italia se…/ Scudetto, manca un punto: adesso dipende dall’Atalanta

L’Inter è ormai campione d’Italia: la squadra nerazzurra ha fatto il suo dovere anche a Crotone, battendo gli squali nell’anticipo della 34^ giornata grazie ai gol di Christian Eriksen e Achraf Hakimi. Può essere la vittoria dello scudetto, anche se come sappiamo la banda di Antonio Conte deve aspettare: precisamente, alle ore 15:00 di oggi quando l’Atalanta sarà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Nel frattempo, l’Inter si è portata a quota 82 punti in classifica: ha vinto anche il Milan (2-0 contro il Benevento) ma i rossoneri non possono più vincere lo scudetto, e adesso è aritmetico: la vittoria dell’Inter ha confermato i 13 punti di vantaggio, e con 4 giornate da giocare sfuma il sogno di diventare campioni d’Italia per la squadra di Stefano Pioli, che se non altro ha ottenuto punti importanti per la corsa in Champions League. Diverso il discorso per l’Atalanta, che però adesso è davvero appesa a un filo.

Video/ Crotone Inter (0-2): highlights e gol. Squali retrocessi, Conte sogna!

BASTA CHE L’ATALANTA NON VINCA

Infatti, perché l’Inter sia campione d’Italia con 4 giornate di anticipo basterà che l’Atalanta non batta il Sassuolo: in questo momento la Dea si trova a 14 punti dai nerazzurri di Conte, il che significa che soltanto un successo a Reggio Emilia le consentirebbe di tenere aperta la corsa – almeno virtualmente – per lo scudetto. I punti sarebbero 11, e a quel punto l’Inter (che ha la doppia sfida diretta a favore nei confronti della squadra di Gian Piero Gasperini) avrebbe bisogno soltanto di un pareggio per festeggiare, potendolo eventualmente fare a San Siro nella partita contro la Sampdoria, il prossimo 8 maggio. in caso contrario, cioè qualora l’Atalanta oggi dovesse pareggiare o perdere, l’Inter sarebbe già campione d’Italia: a Conte era già successo, ai tempi della Juventus, di festeggiare lo scudetto senza giocare, avendolo già fatto prima della sua rivale. Vedremo cosa succederà allora al Mapei Stadium, certo ormai per l’Inter è solo questione di capire quando arriverà la matematica.

