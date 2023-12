Inter “contro” la Superlega/ “Collaborare, c’è futuro solo con Fifa e Uefa” (oggi 21 dicembre 2023)

INTER “CONTRO” LA SUPERLEGA: IL COMUNICATO UFFICIALE

Adesso che la Superlega ha avuto ufficialmente il via libera dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dato torto a Fifa e Uefa, colpevoli di “abuso di posizione dominante”, il rischio è che non ci siano più le squadre disposte a partecipare, dal momento che si sono smarcate anche molte delle 12 big che nella primavera 2021 avevano dato vita al progetto originale, compresa l’Inter. Infatti, un comunicato ufficiale pubblicato oggi pomeriggio sul sito dell’Inter ribadisce come la Superlega non sia più nei progetti della società nerazzurra, che ritiene ci sia futuro solo con Fifa e Uefa.

Leggiamo allora cosa scrive la società del presidente Steven Zhang: “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori”. Insomma, se si arrivasse a una spaccatura Superlega-Federazioni, l’Inter dovrebbe rimanere dalla parte di Figc (a livello nazionale), Uefa e Fifa.

INTER “CONTRO” LA SUPERLEGA: ANCHE MANCHESTER UNITED E ATLETICO MADRID SI OPPONGONO

La posizione dell’Inter “contro” la Superlega non è isolata, perché pure altre big che due anni e mezzo fa avevano tentato la fronda adesso hanno cambiato idea – senza contare chi già allora non aveva aderito, come ad esempio il Bayern Monaco, che oggi ha ribadito la propria contrarietà. In tal senso è ancora più esplicita la posizione del Manchester United, che nel proprio comunicato ufficiale ha scritto: “La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo concentrati esclusivamente sulla partecipazione alle competizioni Uefa e sulla cooperazione con la Uefa, la Premier League e i club dell’Eca per il continuo sviluppo del calcio europeo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Inter e Manchester United sul tema Superlega è il commento dell’Atletico Madrid, altra società che ai tempi faceva parte delle dodici potenziali ribelli e ora invece sottolinea che “la risoluzione relativa al quadro per l’autorizzazione preventiva di altre competizioni fa riferimento a statuti Uefa obsoleti che erano già stati modificati nel giugno 2022. La comunità calcistica europea non sostiene la Super League europea. Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna (ad eccezione di Real Madrid e Barcellona), si oppongono alla Superlega. Sosteniamo la tutela della più ampia famiglia del calcio europeo, la preservazione dei campionati nazionali e la garanzia della qualificazione alle competizioni europee attraverso le prestazioni sul campo ogni stagione”.











