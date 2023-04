Inter Juventus, furia Allegri: “Siete delle m…”/ Max al veleno: “Arrivate sesti”

ALLEGRI FURIA DOPO INTER JUVENTUS

“Siete delle m…”: così Massimiliano Allegri si sarebbe rivolto, al termine di Inter Juventus, a Beppe Marotta e Dario Baccin. Un attacco frontale ai due dirigenti nerazzurri, come rivelato da indiscrezioni di SportMediaset: un altro finale concitato in Coppa Italia, dopo la maxi-rissa nella semifinale di andata che aveva portato a vari provvedimenti del Giudice Sportivo. Tra cui la squalifica a Marco Landucci, vice di Allegri, e la multa comminata al dirigente dell’Inter Baccin.

Anche lui protagonista del prolungato alterco seguito al rigore trasformato da Romelu Lukaku (poi rivelatosi decisivo per la qualificazione nerazzurra in finale). Allegri dunque, al rientro verso gli spogliatoi, avrebbe apostrofato Marotta (che con lui alla Juventus ha lavorato in un bellissimo ciclo vincente) e Baccin con queste parole, aggiungendo “tanto arrivate sesti”: riferimento ovviamente al campionato, e al fatto che l’Inter non si qualificherebbe per la Champions League.

POSSIBILE SQUALIFICA PER ALLEGRI

Anzi: ai suoi calciatori, l’allenatore livornese avrebbe poi intimato di arrivare davanti ai nerazzurri in classifica, escludendoli così dalla principale competizione europea per la prossima stagione (sempre che l’Inter non la vinca quest’anno, la Champions League). Ora, vanno capite due cose: la prima è cosa abbia generato questo scatto d’ira da parte di Allegri, anche se chiaramente potrebbe essere stato soltanto lo scotto per l’eliminazione dalla Coppa Italia. La seconda, è se eventualmente gli ispettori federali abbiano preso nota delle sue parole: in questo caso scatterebbe una squalifica come appunto già accaduto al suo vice Landucci. Quel che è certo è che ancora una volta il derby d’Italia Inter Juventus ha fatto parlare più per le polemiche che per quanto accaduto in campo…

