Juventus Inter rissa nel finale/ Video, Cuadrado vs Handanovic, espulso anche Lukaku…

Allo Stadium è scoppiata una rissa nel finale di Juventus Inter, partita di Coppa Italia. Gli animi si sono accesi nei minuti di recupero con il gol del pari di Romelu Lukaku, che ha esultato in modo provocatorio nei confronti della tifoseria di casa. Il pubblico non ha apprezzato e neanche l’arbitro Davide Massa, che ha mostrato all’attaccante nerazzurro il secondo giallo e lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Non è, tuttavia, finita lì. Al triplice fischio, infatti, è nuovamente scoppiato il caos. Ad accendere la miccia sono stati Juan Cuadrado e Samir Handanovic, che hanno avuto un faccia a faccia. Il centrocampista bianconero dalle immagini pare che abbia anche cercato di colpire l’estremo difensore nerazzurro. Anche per i due calciatori volano cartellini rossi. Espulso per motivi non chiari anche Danilo D’Ambrosio, coinvolto nella dinamica. A placare tutti, seppure non in breve tempo, ci pensano alla fine i dirigenti e l’arbitro stesso, che adesso dovrà mettere a verbale quanto accaduto.

Juventus Inter rissa nel finale: il video del confronto tra Cuadrado e Handanovic

La rissa nel finale di Juventus Inter di Coppa Italia sembrerebbe essere andata avanti anche negli spogliatoi. Le telecamere di Mediaset non sono arrivate fino a lì, ma nelle ultime immagini mostrate i pochi giocatori delle due compagini che erano rimasti in campo per salutare i tifosi si vedono correre nella direzione del tunnel, probabilmente dove è nuovamente scoppiato il caos. Non è dato sapere, tuttavia, chi siano stati questa volta i protagonisti.

I due allenatori Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi nelle rispettive conferenze stampa non si sono sbilanciati nel commentare quanto accaduto dopo il triplice fischio, ma è evidente che nella semifinale di ritorno della competizione dovranno fare i conti con diverse assenze. Non ci saranno sicuramente infatti Romelu Lukaku, Juan Cuadrado, Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio.

Cuadrado ha dato un pugno ad Handanovic? pic.twitter.com/fIO89WGku3 — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) April 4, 2023













