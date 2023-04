Video/ Inter Juventus (1-0) gol e highlights: finale di Coppa Italia per i nerazzurri

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER JUVENTUS: DIMARCO REGALA LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Inter Juventus. L’Inter accede alla quindicesima finale di Coppa Italia della sua storia battendo la Juventus dopo l’1-1 della semifinale di andata all’Allianz Stadium. Dopo 3′ subito chance importante per l’Inter, cross a centro area di Barella che viene “bucato” da Lautaro che poteva colpire di testa a botta sicura, poi Dzeko non arriva alla deviazione vincente sul secondo palo, complice una deviazione di Bremer. Al quarto d’ora i nerazzurri trovano comunque il vantaggio: gran pallone filtrante di Barella in area, si inserisce Dimarco che d’esterno mette fuori causa Perin per l’1-0 interista.La Juventus prova a reagire allo svantaggio, al 17′ Barella chiude su Locatelli cercato da De Sciglio, al 19′ è Acerbi a chiudere su un’incursione di Chiesa.

Al 21′ però Lautaro Martinez trova il break su Locatelli e calcia di prima intenzione, pallone d’un soffio a lato. Al 32′ ancora Inter in avanti con Dimarco che scarica su Lautaro, che dal limite dell’area calcia però sopra la traversa. Ci prova da fuori anche Kostic al 34′, è attento Onana nella deviazione in angolo. Al 37′ insiste Lautaro Martinez che tenta la battuta a rete da posizione defilata, Perin però non si lascia sorprendere. Al 44′ Onana esce alto impedendo l’intervento di Miretti, quindi dopo 1′ di recupero squadre negli spogliatoi.

La Juventus inizia il secondo tempo con Milik in campo al posto di Kostic. L’Inter prova ad alzare il baricentro, al 5′ Onana è attento su una gran botta di Locatelli, all’8′ lampo di Dzeko che raccoglie un passaggio in profondità e dopo essersi liberato di Bremer infila Perin, ma la rete del bosniaco viene annullata per fuorigioco. Il primo giallo del match è per Locatelli al 14′ della ripresa per un fallo su Barella, quindi lo stesso Locatelli lascia spazio a Paredes al 18′. Al 22′ Lautaro Martinez manca d’un soffio l’inserimento vincente su cross di Dumfries, mentre Lukaku e Brozovic entrano tra le fila dei nerazzurri al posto di Dzeko e Barella. Al 28′ Perin riesce a tenere a galla la Juventus con un super intervento su Mkhitaryan, che era arrivato alla girata sugli sviluppi di una punizione calciata da Dimarco. Ancora cambi con Correa che prenderà il posto di Lautaro Martinez, quindi Gosens rileva Dimarco e nella Juve Pogba prende il posto di Miretti. Al 38′ fuori Calhanoglu e dentro Gagliardini, la Juventus prova ad alzare il baricentro ma la squadra di Allegri sembra a corto di idee offensive, l’Inter resiste e accede alla finalissima di Coppa Italia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Simone Inzaghi è pronto ad affrontare la sua quarta finale da allenatore dell’Inter, dopo una Coppa Italia e due Supercoppe italiane già messe in bacheca: “I ragazzi erano tutti coinvolti, come sempre. Ho un grande gruppo, che lavora come noi dello staff ventiquattro ore su ventiquattro per l’Inter. Avremo dieci partite da qui alla fine, speriamo ce ne siano di più: abbiamo ancora tanto da fare. Abbiamo rifiatato sul finire di primo tempo, ma la squadra ha concesso davvero pochissimo ad una Juventus davvero forte. Sono molto contento delle ultime 3 gare perché abbiamo fatto belle cose. Dobbiamo continuare senza guardarci indietro e da domani penseremo alla Lazio in campionato perché sarà una partita fondamentale per noi“.

Max Allegri non ha molto da rimproverare alla Juventus: “È una stagione anormale per noi, finora siamo stati bravi ma ora dobbiamo tornare a essere molto più cattivi. Nelle ultime sei partite ne abbiamo perse cinque, in questo momento siamo terzi in classifica con la Lazio a due punti, la Roma e il Milan a tre. Dobbiamo lavorare per cercare di arrivare al secondo posto che ci consentirebbe di giocare la Supercoppa. L’Inter è una squadra forte, quando giochi il doppio confronto in partite equilibrate è normale che gli episodi decidono. Ha deciso il gol preso, siamo stati bravi a giocare dopo il gol ma non siamo stati molto incisivi. Bisogna trovare le energie velocemente, domenica abbiamo una partita a Bologna molto difficile“.

