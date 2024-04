Inter, rifinanziamento da Pimco e non solo/ “Consorzio di investitori sauditi in due diligence”

Novità per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nelle prossime settimane Steven Zhang dovrebbe annunciare un nuovo accordo di rifinanziamento con il gruppo Pimco. Si tratterà di un nuovo prestito che andrà a sostituire quello in scadenza con Oaktree. Non si tratterebbe però dell’unica novità: circola infatti da giorni l’indiscrezione di una due diligence in corso da parte di un consorzio saudita, che avrebbe richiesto al club la documentazione necessaria per studiare al meglio i conti.

Suggestione o c’è altro? Fonti vicine all’Inter smentiscono ma secondo il quotidiano finanziario, potrebbe esserci un fondo di verità. Ci sarebbero due motivazioni alla base. Il gruppo statunitense Pimco, secondo Il Sole 24 Ore mai si sarebbe fatto coinvolgere in un’operazione di rifinanziamento se alle spalle il club non avesse qualcosa di concreto. La seconda, invece, è legata a Steven Zhang, che ha manifestato la sua volontà di rimanere in controllo del club, soprattutto dopo la conquista dello scudetto e della seconda stella. Dopo il nuovo rifinanziamento, però, il debito salirà ancora.

Due strade per Zhang

Come spiega ancora Il Sole 24 Ore, all’accordo di rifinanziamento con il gruppo Usa Pimco manca solo la firma: le trattative sembrano però essere a buon punto. Zhang, intanto, appare di fronte a un bivio: la prima strada porta alla volontà di tenere l’Inter per un altro triennio ma in questo caso, come abbiamo visto, il debito da ripagare sarebbe ancora più alto, ossia di 500 milioni tra tre anni. La seconda strada, invece, aprirebbe ad un nuovo azionista e questa sembra la più accreditata.

Una volta chiuso il rifinanziamento, il presidente cinese dovrà prendere una decisione anche su quest’ultimo fronte. Come sottolinea il quotidiano, uno dei nodi riguarda la valutazione del club che fino ad oggi è stata di 1.2 miliardi di euro. Bisognerebbe capire però se questo sia un prezzo favorevole al mercato e ai possibili compratori. Nei prossimi anni, il club dovrà lavorare sul progetto stadio di proprietà e nel 2025 parteciperà al Mondiale per Club.

