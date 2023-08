Inter – Roma, quando escono i biglietti della partita?/ Cresce l’attesa per il ritorno di Lukaku a San Siro

Inter – Roma: è già partita la “caccia” ai biglietti per il big-match con protagonista Romelu Lukaku

Quella che può essere considerata la telenovela per eccellenza dell’attuale sessione di calciomercato potrebbe essere giunta al suo capitolo finale. Romelu Lukaku sarebbe ormai ad un passo dalla Roma; stando alle ultime notizie, il centravanti belga dovrebbe sbarcare nella Capitale questo pomeriggio. I tifosi giallorossi sono pronti a prendere d’assalto l’aeroporto per salutare il loro nuovo centravanti, ma in parallelo, i tifosi dell’Inter ancora non si capacitano dei risvolti della vicenda, quasi da romanzo giallo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Inter senza problemi. Diretta gol live score (lunedì 28 agosto 2023)

Romelu Lukaku sembrava, fino a qualche mese fa, promesso sposo dell’Inter; due stagioni con Antonio Conte, poi il primo “tradimento” con il passaggio al Chelsea e il ritorno in prestito nella passata stagione di Serie A. In questa sessione si sarebbe dovuto concretizzare il ritorno a titolo definitivo, con tanto di accordo raggiunto con il Chelsea; il resto è storia. Retroscena su telefoni spenti, presunto interesse di Juventus e Milan e alla fine l’imminente trasferimento in giallorosso. Ad oggi, l’attesa è quindi alle stelle per la sfida di campionato tra Inter e Roma con i tifosi delle due compagini che sono già a caccia dei biglietti per quello che sarà uno scontro carico di emozioni.

DIRETTA/ Salernitana Udinese (risultato finale 1-1): tanti gialli, gol Dia! (28 agosto 2023)

Inter – Roma: ancora da stabilire giorno e orario della sfida, attesa per i biglietti del match

I biglietti per la partita tra Inter e Roma – prevista per l’ultima settimana di ottobre – dovrebbe essere disponibili verso la fine del mese di settembre. L’hype per il big match, condito dalla presenza tra le file giallorosse del “traditore” Romelu Lukaku, ha spinto i tifosi di entrambe le squadre a cercare informazioni certe e tempestiva sulla disponibilità dei ticket. Purtroppo però, non sono ancora disponibili date e orari in riferimento alla sfida, al netto di anticipi e postici. Bisognerà probabilmente attendere i sorteggi di Champions League ed Europa League; le due competizioni andranno infatti a determinare la gestione degli impegni per Inter e Roma in riferimento al calendario.

Probabili formazioni Cagliari Inter/ Quote: notte speciale per Nicolò Barella (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

Come sottolineato, la frenesia in crescita esponenziale per i biglietti di Inter Roma – match di Serie A previsto per fine ottobre – riguarda entrambe le tifoserie. I giallorossi chiaramente non vedono l’ora di vedere il centravanti all’opera per sovvertire la tendenza non proprio positiva di questo inizio campionato. Dall’altro lato, i nerazzurri vorranno partecipare al match di San Siro per offrire la propria – si spera pacifica – sentita contestazione al centravanti belga, “reo” di aver rifilato ai suoi vecchi sostenitori la seconda beffa in 3 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA