Inter, seconda maglia 2021 a scacchiera/ I tifosi storcono il naso: “Una tovaglia”

Sta facendo discutere e non poco, quella che a tutti gli effetti sembrerebbe essere la nuova seconda maglia dell’Inter per la stagione 2020-2021, il cui inizio non è ancora chiaro. In rete sono infatti apparsi degli scatti della divisa da trasferta della gloriosa compagine nerazzurra, ed è stato in particolare il portale Footy Headlines, specializzato nei “leak”, a svelarli in anteprima. Quello che è emerso è una maglietta di colore bianco ma caratterizzata da una scacchiera di colore nero e azzurro, che ha molti ha ricordato… proprio una scacchiera, e ad altri una tovaglia. Insomma, sono diversi i supporters nerazzurri che hanno storto il naso di fronte alla nuova divisa “away” dei propri beniamini, e l’ironia non è mancata. La seconda maglia dell’anno venturo, fermo restando che venga confermata, avrà un colletto a V di colore nero e azzurro, e sarà completata dal classico logo Pirelli al centro, nonché dal simbolo della Nike, lo sponsor tecnico, a destra, e del logo della società meneghina a sinistra, all’altezza del cuore.

INTER, SECONDA MAGLIA 2021 A SCACCHIERA: LA TERZA SARA’ UN RICHIAMO AL ’98

Una seconda divisa decisamente particolare, che tra l’altro giunge dopo che già la maglia “home” ha presentato degli elementi sicuramente inediti, tenendo conto che le famose strisce verticali nere e azzurre saranno a zig-zag, creando un effetto molto dinamico e originale. A questo punto non ci resta che attendere l’ufficialità, e nel contempo, attendere la terza maglia, quella che di fatto viene creato solo ai fini di merchandising visto che le squadre la utilizzano molto raramente. In base a quanto emerso nelle scorse settimane, la terza divisa dovrebbe essere un forte richiamo al passato, precisamente a quella indossata durante la stagione 1997-1998, resa famosa in particola da Ronaldo e dalla Coppa Uefa vinta in finale a Parigi contro la Lazio con il risultato di tre reti a zero. Intanto, con la vittoria di ieri sera contro la Spal, l’Inter si è portata a solo sei punti di distanza dalla Juventus, riaprendo di fatti la corsa scudetto: chissà che con il tricolore cucito, anche la seconda maglia non diventi più bella…



© RIPRODUZIONE RISERVATA