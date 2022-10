Inter si qualifica agli ottavi se/ Pericolo classifica avulsa? (Champions League)

inzaghiINTER SI QUALIFICA SE… PERICOLO DI CLASSIFICA AVULSA?

Siamo ormai arrivati al momento in cui scopriremo se l’Inter si qualificherà agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. Abbiamo già detto che i nerazzurri hanno solo bisogno di vincere a Barcellona, senza guardare a quanto succede a Plzen: questo perché il pericolo di un arrivo di tre squadre con gli stessi punti è scongiurato. Nel dettaglio: qualora il Bayern dovesse perdere in Repubblica Ceca, il Viktoria Plzen potrebbe ancora incredibilmente arrivare a 9 punti nella classifica del gruppo C, agganciando un’Inter eventualmente sconfitta da lei e dai bavaresi. A quel punto, il Barcellona potrebbe battere il Bayern ma è chiaro che contro il Plzen avrebbe perso, e dunque resterebbe a quota 6 punti.

Chiaramente l’Inter potrebbe comunque venire eliminata per la doppia sfida contro i cechi, ma difficilmente sarebbe con almeno tre gol di scarto. Non ci sarebbe invece una possibilità di arrivo a pari punti con Bayern e Barcellona, questo perché c’è la sfida dell’Allianz Arena da giocare: i tedeschi perdendo questa sera e contro i blaugrana sarebbero a quota 9 punti, battendo l’Inter salirebbero a 12 e i nerazzurri farebbero lo stesso con un successo sul Viktoria Plzen. Lo stesso Barcellona però avrebbe ancora 3 punti stasera, e non potrebbe farne più di 9: insomma, da questo punto di vista Simone Inzaghi può stare tranquillo a patto che stasera vinca… (agg. di Claudio Franceschini)

I RISULTATI UTILI CONTRO IL BARCELLONA

In che modo l’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League? Diciamo subito che ne parliamo questa sera, poco prima del calcio d’inizio di Barcellona Inter, perché nel gruppo C esiste la possibilità che i nerazzurri centrino questo obiettivo in maniera aritmetica con due giornate di anticipo: sarebbe un grande risultato per la squadra di Simone Inzaghi, che pur avendo perso all’esordio è comunque in grado di tagliare lo striscione del traguardo prima di affrontare le ultime due gare. La classifica del girone ci dice che il Bayern comanda con 9 punti (punteggio pieno); segue l’Inter con 6, poi Barcellona a quota 3 e infine Viktoria Plzen a 0.

È la classica graduatoria con rapporti di forza ben definiti: una corazzata che comanda avendo battuto tutti, poi alle sue spalle una seconda ben identificata e una ultima in classifica, in questo caso la rappresentante della Repubblica Ceca, che sembra destinata a uscire dalle coppe senza nemmeno passare dall’Europa League. Ora però andiamo a vedere come l’Inter si può qualificare stasera agli ottavi di finale della Champions League.

INTER SI QUALIFICA SE: NON È ANCORA FATTA

Il fatto che si giochi Barcellona Inter, cioè la sfida tra le due squadre in corsa per gli ottavi di Champions League, ci dice che l’Inter si qualifica con una vittoria: battendo nuovamente i blaugrana, così come accaduto settimana scorsa a San Siro, i nerazzurri avrebbero 6 punti di vantaggio sugli spagnoli ma anche la sicurezza del vantaggio nella doppia sfida. Per questo motivo il Barcellona non potrebbe più riprendere la squadra di Simone Inzaghi; questo sarebbe vero anche qualora il Bayern Monaco dovesse perdere questa sera contro il Viktoria Plzen, e tra poco andremo anche a spiegare il perché.

Insomma, l’Inter non è ancora in una botte di ferro ma può sensibilmente avvicinare l’obiettivo: è chiaro che per quanto riguarda la situazione nella classifica del gruppo C anche un pareggio sarebbe un risultato estremamente positivo per i nerazzurri, che sono anche confortati dal fatto di dover ospitare il Viktoria Plzen a San Siro nell’ultima giornata del girone. Da questo punto di vista, se anche non possiamo segnarli in anticipo, possiamo dire che almeno altri 3 punti arriveranno ma questo sarebbe vero nel caso anche per Barcellona e Bayern; ragionando dunque con una vittoria “in più” il calcolo non cambia, questa sera l’Inter sarebbe qualificata agli ottavi di Champions League espugnando il Camp Nou.

