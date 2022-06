Interstellar/ Su Italia 1 il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey

Interstellar, film di Italia 1 con Anne Hathaway e Jessica Chastain

Interstellar va in onda oggi, venerdì 24 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2014 da Christopher Nolan, regista, sceneggiatore e produttore britannico, considerato uno dei registi che ha registrato maggiori incassi nella storia del cinema. Tra i film diretti si ricordano la trilogia del cavaliere oscuro, Inception, Dunkirk e Tenet. Collabora molto spesso con Emma Thomas, Jonathan Nolan, Christian Bale, Michael Caine, Cillian Murphy, Hans Zimmer e Wally Pfister.

La sceneggiatura è di Christopher Nolan, Jonathan Nolan; i produttori sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Lynda Obst; la fotografia è di Hoyte van Hoytema; il montaggio di Lee Smith; gli effetti speciali di Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter, Scott Fisher; la musiche di Hans Zimmer; la scenografia di Nathan Crowley e i costumi di Mary Zophres. Interstellar si è aggiudicato l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015 ed ha ricevuto quattro candidature. Il cast di Interstellar è composto da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.

Interstellar, la trama del film

Interstellar è ambientato nel XXI secolo, quando la Terra sta diventando inabitabile per l’essere umano: c’è poco cibo e la maggior parte del pianeta è colpito da tempeste di sabbia. La società nega le conquiste scientifiche e spaziali e tenta di produrre cibo. Joseph Cooper, ingegnere ed ex pilota della NASA, vive in una fattoria insieme al suocero Donald e ai figli, Tom e Murphy. La ragazzina assiste a degli strani fenomeni mentre è nella sua stanza ed è convinta che sia infestata da un’entità invisibile che vuole comunicare con lei in codice Morse. Durante una tempesta di sabbia, si formano delle strisce di sabbia e Cooper pensa sia un codice binario. Lo decifra e ne ottiene delle coordinate geografiche.

Lui e la figlia si recano nel posto e si trovano di fronte a una strada che termina di fronte ad una recinzione. Si tratta di una base segreta della NASA, guidata da John Brand e dalla figlia Amelia, biologa. Brand rivela a Cooper il piano della NASA per salvare l’umanità: sfruttare un cunicolo che conduce a nuovi pianeti per creare una nuova casa per l’umanità. Brand chiede a Cooper di dirigere una missione esplorativa per trovare un pianeta abitabile. Cosa succederà?

