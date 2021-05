Intimissimi, nuova linea lingerie basic/ Tessuti leggeri, comodità e femminilità

L’azienda veronese Intimissimi, leader nel settore della biancheria intima, ha presentato la nuova linea basic che fa del comfort e della semplicità un vero e proprio must. Nel dettaglio il brand di Villafranca di Verona ha presentato la nuova linea di corsetteria in cotone, il cui slogan è “La bellezza è ovunque, la bellezza è in ogni donna, che sceglie l’essenziale, ogni giorno, per ogni istante”.

Linee pulite, essenziali e pure vanno a comporre i nuovi capi presentati per tutte le donne “che non rinunciano a sentirsi sempre se stesse, uniche perché sempre diverse”, un brand che si ispira ovviamente alla femminilità e che nel contempo strizza l’occhio a tutte le sfaccettature e le forme, senza alcuna discriminazione. La nuova corsetteria di Intimissimi è ovviamente anche espressione di “Made in Italy” attraverso la ricerca dei tessuti più performanti che permettono di valorizzare al meglio il corpo della donna: “Un design nato per ogni donna, perché ciascuna è bella modo suo”.

INTIMISSIMI, NUOVA LINEA LINGERIE BASIC: I MODELLI PRESENTATI

Grazie a questa nuova linea, Intimissimi pone l’accento sull’essere donna, che significa in particolare “sentirsi bene con sé stesse, scegliendo un intimo non costrittivo ma valorizzante, in grado di far sentire bene, a proprio agio, chi lo indossa”. E per fare in modo che i capi siano accessibili a tutte, si è deciso di puntare su “prezzi democratici”, in quanto, come specifica la stessa azienda, la “bellezza è un bene universale, di tutti. E di tutte”. E’ proprio da questo assunto che nasce la corsetteria, tanti modelli fra cui il reggiseno Tiziana con coppe imbottite e preformate, ma anche Greta, il balconcino con coppa senza cuciture, o Lara, il triangolo per seni più abbondanti. Spazio anche ad Emma, triangoli con coppa doppiata e priva di cuciture, ma anche in versione più sportiva in stile “canotta”. “Sentirsi naturale – ricorda ancora Intimissimi – sentirsi bene. Sentire il cotone sulla pelle”.

INTIMISSIMI, NUOVA LINEA LINGERIE BASIC: E I LEGGINGS…

Una linea, quella di corsetteria presentata nelle scorse ore da Intimissimi, che va ad aggiungersi alle novità in quanto a leggings mostrate negli scorsi giorni grazie alla showgirl Elisabetta Canalis, testimonial del marchio. L’ex velina si è mostrata con addosso dei comodi pantaloni firmati Intimissimi mentre corre, si allena e passeggia non troppo lontano da Hollywood, quella che da anni è la sua casa. La nuova linea In Action vuole celebrare le donne che si muovono, che sono appunto “in azione”, ma è caratterizzata da capi che possono essere indossati in più occasioni, non soltanto per l’allenamento, ma anche per il tempo libero, essendo molto soft e casual. Ancora una volta, quindi, i leggings si confermano fra i capi più amati delle donne di tutte le età, ormai presenti negli armadi di tutto il mondo.



