Invasione di ragni giganti a New York/ Colorati, velenosi e volano “Ma non un pericolo mortale per l’uomo”

Alcuni ragni velenosi e giganti starebbero per invadere il nord est degli Stati Uniti ed in particolare la metropoli di New York. E’ questo l’allarme lanciato dal New Jersey Pest Control, segnalando come i ragni in questione saranno alquanto facili da individuare in quanto le femmine avranno una lunghezza delle zampe che potrà arrivare fino a 4 pollici, oltre a corpi di colore giallo e grigi vivaci. La società ha poi precisato che “Ciò che li distingue, tuttavia, è la loro capacità di volare, una caratteristica non comune tra i ragni”, giusto per non farci mancare nulla e far scappare a gambe levate tutti gli aracnofobici dalla Grande Mela.

Il New Jersey Pest Control ha aggiunto che: “Anche se non si tratta di un volo preciso in senso aviario, i ragni Joro utilizzano una tecnica nota come ballooning, in cui rilasciano fili di seta in aria, consentendo loro di essere trasportati dal vento”. José R. Ramírez-Garofalo, ecologo presso il Lockwood Lab della Rutgers University e presidente dei Protectors of Pine Oak Woods di Staten Island, non lascia spazio a dubbi circa l’invasione dei ragni di New York, sottolineando il tutto con tali parole: “È una questione di quando e non di se; i ragni arriveranno a New York e nel New Jersey”.

INVASIONE DI RAGNI GIGANTI A NEW YORK: “E CI RESTERANNO”

Secondo uno studio realizzato da David Coyle, esperto del settore, e pubblicato lo scorso ottobre, la specie di ragni volanti e velenosi arriverà a New York e li si fermerà, di conseguenza non si tratterà di una “vacanza” o di una fermata di passaggio, bensì di un vero e proprio trasferimento permanente. Ma come hanno fatto questi ragni “stranieri” ad arrivare negli Stati Uniti? Si tratta di insetti originari dell’Asia ma che sono stati introdotti nello stato della Georgia già da quasi 15 anni, attorno al 2010, e stando allo studio di cui sopra starebbero continuando a proliferare e quindi a diffondersi.

C’è da dire che gli esperti prevedevano una loro diffusione già due anni fa, ad inizio 2022, ma per ora non si è ancora verificata, anche se i tempi sembrerebbero decisamente più maturi. “I dati mostrano che questo ragno sarà in grado di abitare la maggior parte degli Stati Uniti orientali”, ha affermato Coyle. “Dimostrano che la loro area di comfort nell’areale di origine corrisponde molto bene a gran parte del Nord America”.

INVASIONE DI RAGNI GIGANTI A NEW YORK: GIÀ AVVISTATI IN TUTTI GLI STATI UNITI ORIENTALI

I ragni Joro, così come sono chiamati appunti questi insetti volanti e colorati, sono già stati avvistati in quasi tutti gli Stati Uniti orientali, a cominciare dagli stati della Florida, Alabama, Mississippi, Caroline, del Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Maryland e Ohio. Secondo Andy Davis, ricercatore dell’Università della Georgia, “New York sembra sia proprio al centro del luogo in cui amano stare”, ha detto parlando con il New York Times, convinto che questi ragni potrebbero a breve vivere in tutta la Grande Mela nonché negli stati limitrofi durante l’estate in arrivo, quindi un arrivo imminente.

“Sembra che non abbiano problemi a vivere in città”, ha spiegato “Ho visto i ragni Joro sui lampioni e sulle cabine telefoniche, dove i ragni normali non entrerebbero mai”. C’è comunque una buona notizia in tutto ciò, ovvero che i ragni in questione sarebbero velenosi ma non rappresentano un pericolo per l’uomo in quanto il veleno sarebbero utilizzato solo per catturare altri insetti che rimangono impigliati nelle ragnatele come ad esempio scarafaggi, vespe e farfalle.











