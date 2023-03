Scoperta nuova specie di ragno, Euoplos Dignitas/ “Grandi, di colore rosso e marrone”

In Australia è stata individuata una nuova specie di ragno, leggasi l’Euoplos Dignitas. Si tratta di una tipo di aracnide che per la prima volta è venuta alla luce all’inizio del 20esimo secolo, nei pressi delle città di Monto ed Edisvold, ma che era rimasta fino ad ora senza alcun nome. I ricercatori hanno deciso di approfondire e scoprire maggiori dettagli su questa nuova specie di ragno e gli hanno così assegnato un nome: “Avere un esemplare maschio è importante per poter identificare e nominare una specie all’interno dell’ordine Mygalomorphae, di cui fanno parte i ragni Euoplos“, sono le parole di Paula Cushing, curatrice senior di zoologia dei vertebrati presso il Denver Museum of Nature and Science.

Quindi ha aggiunto: “Spesso, per capire se quello che stai guardando è qualcosa di nuovo per la scienza, quasi sempre, con i ragni, devi esaminare i genitali“. I ricercatori, prima di poter assegnare la nomenclatura al ragno misterioso, hanno avuto bisogno di raccogliere del nuovo materiale genetico, di conseguenza dovevano prima trovare un esemplare di maschio vivente di questa specie.

SCOPERTA NUOVA SPECIE DI RAGNO, EUOPLOS DIGNITAS: “E’ BELLISSIMA”

Dopo una serie di ricerche durate tre giorni, alla fine ne hanno individuato uno presso la regione di Eidsvold-Monto, ed è stata la prima raccolta della stessa specie dagli anni ’90. A quel punto i ricercatori si sono messi subito al lavoro per confrontare l’esemplare maschio rinvenuto con altri esemplari presenti presso la collezione del museo americano, assegnandogli così il nome ufficiale di Euoplos dignitas.

Rix, attraverso un video di YouTube pubblicato dal Queensland Museum Network, ha fatto sapere che Dignitas è “latino per dignità o grandezza, in riferimento alla natura davvero spettacolare di questo ragno”, aggiungendo che “È una specie grande e bellissima”. Le femmine di questa nuova specie di ragno sono rosse e marrone, e costruiscono delle tane molto grosse e profonde: “Questi ragni sono piuttosto belli e anche longevi. Alcuni mygalomorfi botola possono vivere letteralmente per decenni”, ha detto ancora Cushing. “La tarantola botola più longeva scoperta aveva 43 anni”.

