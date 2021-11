Inviata Fuori dal Coro aggredita da abusivi/ Video Costanza Tosi finisce in ospedale

Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro, è stata aggredita insieme alla sua troupe nel corso della realizzazione di un servizio sugli abusivi che hanno occupato un appartamento ad Olbia. L’inquilina morosa, dopo che aveva bussato alla sua porta, l’ha scaraventata a terra e picchiata; poi ha tentato di distruggere l’apparecchiatura del cameraman. La vittima è stata costretta a chiamare al pronto soccorso per sottoporsi alle cure necessarie: i medici le hanno quindici giorni di prognosi. Il video della violenta aggressione subita dalla giornalista è stato mandato in onda durante la puntata della trasmissione di Rete 4 andata in onda martedì 16 novembre.

“Dopo avermi dato una spinta hanno iniziato a picchiare tutti, anche i proprietari di casa e la sicurezza. Appena ho bussato, come si vede anche dalla clip, mi ha spinto fortissimo. Ho sbattuto a terra, poi a caldo ho continuato a inca**armi ma dopo ho avuto un dolore incredibile alla schiena”. Lo ha raccontato Costanza Tosi ai microfoni de Il Giornale. “Ho riportato lividi e robe così, niente di rotto ma mi sono impaurita”.

Inviata Fuori dal Coro aggredita da abusivi: il video

Ormai da mesi il programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, prosegue la sua lotta contro i ladri di case: in totale, grazie all’impegno della redazione di Rete 4, finora sono già state liberate 33 abitazioni occupate. Non sono rari, tuttavia, i casi in cui ad avere la peggio sono stati i giornalisti che si recano sul posto per realizzare i servizi d’inchiesta sul caso.

Prima di Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro aggredita dagli abusivi ad Olbia, era accaduto purtroppo anche a Carmen La Gatta ed Eugenia Fiore. La battaglia, tuttavia, va avanti. “Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate”, questa la proposta di legge del conduttore Mario Giordano.

