Io Canto Generation 2024, 3a puntata

Dopo una seconda puntata coi fiocchi, Io Canto Generation 2024 torna anche stasera mercoledì 23 ottobre su Canale 5. Il grande successo è assicurato, dato che mercoledì scorso il programma ha chiuso con uno share altissimo, pari al 16,79%. Ancora una volta Gerry Scotti è alla conduzione, rilanciando il famoso programma andato in onda nel 2010 e 2013. Continua dunque il viaggio dei talenti che ogni settimana fanno emozionare il pubblico di Canale 5 con tanti ospiti e sfide pronte per andare in onda in prima serata.

Tu si que vales 2024, 5a puntata/ Diretta streaming: Sabrina Ferilli si ritrova a Temptation Island!

Passiamo a vedere tutte le anticipazioni di Io Canto Generation 2024, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 che mette in mostra i talenti canori sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Si parte con una bellissima notizia: una delle ospiti di questa sera sarà Marta Viola, colei che l’anno scorso si è aggiudicata la vittoria al talent. Con lei arriverà anche Matthew Modine, attore di fama mondiale che verrà a Io Canto Generation 2024 per rappresentare la famosa New York Film Academy, la scuola di cinema e recitazione più famosa del mondo. Il vincitore di Io Canto Generation 2024 avrà infatti la possibilità di formarsi in un distaccamento della scuola a Firenze.

Tu si que vales 2024, 4a puntata/ Diretta streaming: si balla con Macarena Ramirez e Ferilli si commuove

Io Canto Generation 2024, chi sono i giudici?

Anche questa sera mercoledì 23 ottobre 2024, torna una nuova puntata di Io Canto Generation 2024 e seduti ad ascoltare i cantanti ci saranno i cinque giudici: Fabio Rovazzi, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Michelle Hunziker e la simpaticissima Iva Zanicchi. Ognuno di loro ha il compito di giudicare ogni esibizione per poi andare a stilare la classifica di fine puntata. Ma attenzione, sappiamo bene che il loro punteggio non è decisivo, ma che le 100 persone del pubblico possono ribaltare ogni decisione.

A contribuire a Io Canto Generation 2024 torna anche stasera Chiara Tortorella e Valeriano Chiaravalle, il direttore della band ufficiale del programma. Ricordiamo che i ragazzi potranno anche duettare con alcuni capi squadra, scegliendo pezzi ad hoc per mostrare al meglio il loro talento. Ben vengano quindi generi diversi, stili differenti e tutto quello che può portarli a valorizzare il talento interpretativo e di conseguenza, le doti canore di ognuno. Del resto Io Canto Generation 2024 è un programma divertente, dove la recitazione insieme alla musica la fanno da padrona! Passiamo ora a scoprire chi è stato eliminato nella scorsa puntata. Per chi si fosse perso l’ultimo episodio, ecco cos’è successo durante la competizione.

Anna Paola Andreini, chi è la futura concorrente di Io canto senior/ Entra nella squadra di Benedetta

Io Canto Generation 2024, eliminati e i cantanti preferiti dal pubblico

Mercoledì scorso a Io Canto Generation 2024 abbiamo visto una puntata che ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani. Ma dalla sorte non si scappa, e anche questa volta le squadre si sono sfidate. I “big” capitani erano Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Lola Ponce, Benedetta Caretta, Mietta e Fausto Leali, che hanno messo tutta la loro energia per affrontare le prove a suon di brani. Purtroppo ad avere la peggio sono stati proprio Fausto Leali e la mitica Mietta, che hanno perso due dei loro concorrenti: gli eliminati di Io Canto Generation 2024 della scorsa settimana sono stati Swamy Leone e Enrico Oliva.

Cosa succederà in questa nuova puntata di Io Canto Generation 2024 in onda stasera 23 ottobre? Chi saranno gli eliminati? Intanto tra i più bravi spiccano alcuni nomi tra cui quello di Beatrice Ferrua, Marianna Alè e Namite Selvaggi. Ognuna di loro ha portato sul palco brani incredibilmente difficili, tra cui uno di Amy Winehouse, “Back to Black”, cantato divinamente per poi passare ad un’altra canzone di Lady Gaga. Temutissima è anche la performance della cantante Mariafrancesca Cennamo, che ha lasciato senza parole i giudici con un brano dei Matia Bazar, “Ti sento“.