Io che amo solo te, film Rai 1/ La cena di Natale sequel senza sviluppi

Io che amo solo te ha anche un sequel che però non ha ricevuto una buona critica. Nel 2016, sulla scia del successo di questo film con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, è uscito La cena di Natale che è stato sempre diretto da Marco Ponti e che nel cast vedeva i due protagonisti insieme a Maria Pia Calzone e Michele Placido. L’unica differenza sostanziale è la colonna sonora che se nel film in onda stasera su Rai 1 si poggiava sulla cover di Alessandra Amoroso della canzone Io che amo solo te di Sergio Endrigo invece nel sequel si muove attorno a Quando le canzoni finiranno di Emma Marrone. Il sequel non ha motivo di esistere e prova a trascinare una storia che poteva concludersi benissimo al minuto 97 del primo capitolo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Al fianco di Riccardo Scamarcio anche Laura Chiatti

In Io che amo solo te, in onda su Rai 1, vicino a Riccardo Scamarcio c’è anche la bellissima Laura Chiatti che interpreta il ruolo di Chiara una giovane che sta per sposare l’amore della sua vita con cui condivide un passato molto particolare. Nata a Castiglione del Lago il 15 luglio del 1982 inizia la sua carriera come modella. Passa sul grande schermo nel 1998 quando lavora a Laura non c’è di Antonio Bonifacio. Dopo diversi film il primo grande successo è Ho voglia di te di Luis Prieto tratto dal romanzo di Federico Moccia. In carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani da Pupi Avati a Roberto Faenza fino a Marco Tullio Giordana, Leonardo Pieraccioni, Francesca Comencini e Paolo Sorrentino oltre ovviamente a Carlo Verdone. Nel 2010 ha recitato in Somewhere di Sofia Coppola. (agg. di Matteo Fantozzi)

Come seguire il film in diretta streaming

Io che amo solo te è “una commedia corale che riesce a mantenere un buon equilibrio fa tono e ritmo brillanti tipici del genere”. Paola Casella premia il film con tre stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies: “La cinepresa di Ponti è agile, coadiuvata da un montaggio veloce di Consuelo Cantucci e da recitazione corale di attori che hanno fra loro una familiarità consolidata. Ci spinge a riflettere con leggerezza, su chi siamo e su ciò che vogliamo davvero. Al di là delle nostre maschere e delle aspettative che si vengono a creare”. Io che amo solo te è il film che ci offre la prima serata di Rai 1 ma potremo vederlo anche sui nostri dispositivi mobili in diretta streaming, grazie a RaiPlay, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

Il film Io che amo solo te ha ottenuto un buon successo di pubblico e poco dopo è stato realizzato un sequel. Quest’ultimo, La cena di Natale, è stato distribuito nel 2016 e a sua volta è tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, che anche in questo caso ha collaborato alla realizzazione della sceneggiatura. Anche il sequel è stato diretto da Marco Ponti e interpretato dallo stesso cast di protagonisti del primo capitolo. Il tema portante della colonna sonora del secondo capitolo è Quando le canzoni finiranno, interpretata da Emma Marone, di cui è stato realizzato anche un videoclip diretto dallo stesso Ponti. Io che amo solo te verrà trasmesso da Rai 1 nella prima serata del 2 settembre, alle ore 21.25.

Nel cast Riccardo Scamarcio

Questa sera, lunedì 2 settembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film Io che amo solo te. La commedia italiana è stata diretta nel 2015 da Marco Ponti (“La cena di Natale”, “Una vita spericolata”, “Santa Maradona”) e interpretata da Riccardo Scamarcio (“John Wick – Capitolo 2”, “Tre metri sopra il cielo”, “Mine vaganti”), Laura Chiatti (“Manuale d’amore 3”, “Il caso dell’infedele Klara”, “Il peggior Natale della mia vita”), Maria Pia Calzone (“Equilibrium, benedetta follia”, la serie tv “Gomorra”) e Michele Placido (“Romanzo criminale”, “Vallanzasca – Gli angeli del male”, la serie tv “La piovra”). Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, che ha anche partecipato alla realizzazione della sceneggiatura. Il titolo del libro, e quindi del film, è ispirato all’omonima canzone di Sergio Endrigo, presente anche nella colonna sonora della pellicola in una versione cantata da Alessandra Amoroso.

Io che amo solo te, la trama del film

Damiano (Riccardo Scamarcio) e Chiara (Laura Chiatti) stanno per sposarsi. I due non sanno che anche i loro genitori sono stati fidanzati in passato e stavano per convolare a nozze. Ninella (Maria Pia Calzone), madre di Chiara, era infatti promessa sposa di Don Mimì (Michele Placido), padre di Damiano. A rovinare la loro storia d’amore fu però il fratello di Mimì, un contrabbandiere che ora si trova in prigione. Per il piccolo paese di Polignano a Mare, dove vivono i protagonisti della vicenda, il matrimonio dei due ragazzi si trasforma ben presto in un vero e proprio evento. Tutti vogliono prendere parte ai preparativi, ma molti finiranno più per interferire che per dare realmente una mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA