Io & Marley/ Video, su Rai 2 il film con Owen Wilson e l’adorabile Labrador

Io & Marley sarà trasmesso da Rai 2 per la prima serata di oggi, lunedì 4 gennaio, a partire dalle ore 21:25. Il film è stato realizzato nel 2008 negli Stati Uniti d’America con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da John Grogan mentre la regia è stata firmata da David Frankel e la sceneggiatura rivista ed adattata da Scott Frank e Don Ross. La pellicola è stata distribuita dalla Twentieth Century Fox con le musiche della colonna sonora firmata da Theodore Shapiro mentre il montaggio è stato realizzato da Mark Livolsi. Nel cast di questo film sono presenti Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin, Nathan Gamble e Finley Jacobsen. Ovviamente troviamo nel cast anche un splendido esemplare di Labrador.

Io & Marley, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Io & Marley. In una delle principali città del Michigan vive una giovane coppia composta da John e Jenny. I due sono entrambi dei giornalisti professionisti e hanno deciso di consacrare il loro amore unendosi in nozze. Soltanto dopo poche settimane dal loro matrimonio sono chiamati a fare una importante decisione che riguarda la loro professione ed in particolare entrambi hanno ricevuto delle proposte di lavoro che tuttavia rende necessario un trasferimento in Florida. Decisi a non lasciarsi sfuggire questa opportunità di crescita professionale accetto le rispettive proposte lavorative iniziano a collaborare con due riviste che peraltro sono concorrenti.

La cosa da un punto di vista sentimentale non crea alcun genere di problema alla coppia anche perché sono più innamorati che mai. In realtà i primi screzi nascono in virtù dei progetti che soprattutto lei inizia a valutare per far crescere la famiglia. Nello specifico Jenny inizia a parlare al proprio uomo dell’opportunità di diventare quanto prima mamma. John dal proprio campo è estremamente preoccupata da questa cosa e sentendosi non pronto ad una simile responsabilità ed impegno quotidiano cerca in ogni modo di far resistere la sua mogliettina.

Seguendo il consiglio di un suo caro amico l’uomo decide di prendere un cagnolone di nome Marley in maniera tale che la propria compagna non possa più sentire l’assenza di un figlio. Poco alla volta entrambi si affezionano tantissimo a quel cane che diventerà un vero e proprio membro della famiglia e che soprattutto stravolgerà per sempre nel loro vite portandomi a prendere in considerazione delle decisioni che non avrebbero mai pensato prima. Grazie a Marley i due avranno nuovi stimoli e soprattutto potranno vivere una vita serena e felice.

