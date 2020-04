Io Resto a Casa Show, Milly Carlucci/ Anticipazioni e ospiti: Belli Vs Di Pasquale

Io Resto a Casa Show, questo è quello che Milly Carlucci ha voluto mettere insieme in questi giorni da quando ha scoperto che il suo Ballando con le Stelle 2020 è slittato a tempi migliori, forse a maggio, per via dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice non ha intenzione di fermarsi e per ingannare l’attesa ha pensato bene, insieme agli autori del suo talent vip, di crearne uno ad hoc per il web che andrà in “onda” sui social proprio al martedì e al venerdì a cominciare da oggi. L’annuncio è arrivato su Instagram due giorni fa e ha lanciato la prima puntata dello show che vedrà come ospiti e sfidanti Paolo Belli da una parte e Simone di Pasquale dall’altra. Secondo quanto ha rivelato Milly Carlucci, i due si sfideranno su quello che vorranno, certo deve essere qualcosa che si può fare davanti allo schermo di un pc e in una sola stanza e, molto probabilmente, se Belli riuscirà a suonare, Di Pasquale potrebbe riuscire a ballare.

MILLY CARLUCCI LANCIA IL SUO #IORESTOACASASHOW

Giudice di questa gara sarà uno dei giudici storici di Ballando con le Stelle, ovvero Fabio Canino. Milly Carlucci ha rivelato che sarà lui a guardare le esibizioni e a giudicarle insieme al pubblico dei social che oggi si sintonizzeranno sui social della conduttrice. Proprio lei condividendo il video che potete trovare subito sotto, ha scritto: “Un gruppo di celebrità ha accettato il nostro invito, ed ogni martedì e venerdì vi terremo compagnia alle ore 14.00 su Instagram e YouTube con #iorestoacasashow ❤️ Apriremo le danze con alcuni amici della famiglia di #ballandoconlestelle in sfida @paolobelli_official Vs @simone_di_pasquale in giuria @fabiocaninoreal …. Ci vediamo presto! #iorestoacasa”.



