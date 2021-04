Io sono vendetta/ Video, su Italia 1 il film con John Travolta (oggi, 1° aprile)

Io sono vendetta andrà in onda oggi, giovedì 1° aprile, su Italia 1 dalle ore 21.20. I Am Wrath è un film del 2016 diretto da Chuck Russell, regista e sceneggiatore statunitense. Egli debutta sul grande schermo nel 1984 con l’horror Dreamscape per dirigere nel 1987 Nightmare 3. Il vero successo arriva però nel 1988, grazie all’horror semifantascientifico Blob, a cui seguono The Mask, L’eliminatore, La mossa del diavolo e La mummia – Il Ritorno. Il soggetto e la sceneggiatura di Io sono vendetta sono a cura di Yvan Gauthier e Paul Sloan, la fotografia è di Andrzej Sekula.

Io sono vendetta, la trama del film

Io sono vendetta ha per protagonista Stanley Hill (John Travolta), ex membro delle forze speciali. L’agente ha perso la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio e quando si rende conto che la polizia rilascia il colpevole in quanto considera Stanley come un testimone inaffidabile, riprende i contatti con il suo ex socio Dennis (Christopher Meloni). L’obiettivo di Stanley è infatti farsi giustizia. Investigando, egli scopre che dietro all’omicidio della moglie c’è la figura del Governatore, per cui la donna lavorava. La moglie voleva divulgare alcuni dati compromettenti, riguardanti la costruzione di un oleodotto. Stanley riuscirà a vendicarsi?

Video, il trailer del film “Io sono vendetta”

