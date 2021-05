Io vi troverò/ Video, su Italia 1 il film con Liam Neeson (oggi, 14 maggio 2021)

Io vi troverò va in onda su Italia 1 oggi, 14 maggio 2021, a partire dalle 21.20. Nel film troviamo Liam Neeson nei panni di protagonista, magistralmente diretto da Pierre Morel. Sicuramente è un film che tocca degli argomenti molto delicati come quello del rapimento di una figlia, ma questa copia sbiadita de Il Giustiziere della Notte della coppia Winner-Heaston non riesce ad arrivare al cuore e si avvita improvvisamente su sé stesso non regalando al pubblico le certezze che questi si aspettava dopo un incipit incredibile. L’errore però non è stato questo film, ma la crescita esponenziale che arriva dai due capitoli seguenti di una trilogia che si può considerare fallimentare.

Io vi troverò, la trama del film

Conosciuto anche con il nome inglese Taken, Io vi troverò racconta la storia dell’ex agente delle Special Forces e della Cia Bryan Mills, particolarmente stimato nel suo campo per l’abilità nell’insegnamento delle arti marziali. Ormai ritiratosi dalla suia vecchia occupazione, Bryan trascorre la sua serena esistenza alternandosi tra lavori di piccola sicurezza a eventi privati e qualche altra occupazione. La vita privata delle’x agente non è delle più serene: l’umo ha infatti divorziato dalla moglie e vede raramente la figlia diciassettenne Kim.

Quest’ultima, partita con una serie di sotterfugi per una vacanza in Spagna, viene rapita da alcuni uomini poco dopo il suo sbarco in Europa. Kim riuscirà a mettersi in contatto con il padre per una breve telefonata a insaputa dei suoi assalitori. Quei pochi secondi registrati appositamente su un nastro sono l’unica traccia in possesso di Bryan per poter mettersi alla ricerca di sua figlia e liberarla dalla prigionia nella quale viene costretta. Da questo momento in poi l’ex corpo delle Forze Speciali dei servizi segreti americani si metterà alla ricerca dei rapitori di sua figlia, intraprendendo un viaggio in Europa e facendosi strada fino ai responsabili anche utilizzando le maniere forti. Il finale è un crescendo di emozioni e colpi di scena tutto da vivere con il fiato sospeso.

Video, il trailer del film “Io vi troverò”





