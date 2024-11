E’ ufficialmente scattato il Black Friday 2024 e uno dei pezzi pregiati su Amazon è l’iPhone 16 Pro Max. Il top di gamma degli smartphone di Cupertino è in vendita in queste ore al minimo storico sul portale di e-commerce più famoso al mondo, un colpo di teatro per appunto invogliare i consumatori a fiondarsi in massa sul melafonino, approfittando di questo interessante sconto. Ma quanto costa l’iPhone 16 Pro Max? Al momento siamo a 1.399 euro e come fa notare Hdblog.it si tratta della prima volta in assoluto che il telefono in questione scende sotto i 1.400 euro.

Ok, lo sconto è pari solo al 6 per cento, ma in ogni caso è una riduzione di prezzo significativa e appunto storica. Tenendo conto che lo smartphone americano è stato presentato poco più di due mesi fa, si tratta senza dubbio di un’ottima occasione per assicurarsi il dispositivo o eventualmente per acquistarlo e tenerlo da parte fino a Natale, per poi fare un regalo decisamente con i fiocchi. L’iPhone 16 Pro Max è disponibile nelle versioni Titanio Sabbia e Titanio Naturale, e su Amazon è possibile acquistarlo anche con un piccolo finanziamento, precisamente cinque diverse rate a tasso zero.

IPHONE 16 PRO MAX, PAGAMENTO A RATE E NON SOLO

Facendo un breve calcolo si tratta di 279,80 euro al mese per i prossimi cinque mesi, di conseguenza un acquisto agevolato per chi non volesse sborsare l’intera cifra fin da subito. Inoltre, fa notare ancora Hdblog.it, esiste la politica di reso che è stata estesa fino al 15 gennaio 2025, di conseguenza una persona può acquistare l’iPhone 16 Pro Max e per qualsiasi motivo restituirlo fra un mese e mezzo nel caso in cui non dovesse trovarsi bene.

Ha quindi tutto il tempo per valutare bene il suo affare o meno, e decidere se tenere il melafonino o ridarlo ad Amazon sfruttando il suo eccellente servizio clienti. Per chi non conoscesse alla perfezione le caratteristiche di questo smartphone top di gamma, sappiate che è un prodotto di assoluta qualità, a cominciare dalla sua resistenza garantita dal Ceramic Shield, la finitura in ceramica di ultima generazione, che stando a quanto fa sapere l’azienda è due volte più resistente di qualsiasi altro iPhone precedente.

IPHONE 16 PRO MAX, LE SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il display ha invece una dimensione di 6,9 pollici con tecnologia OLED e refresh da 120 hertz, caratteristiche esagerate, che garantiscono una forte luminosità dello schermo, anche se esposto a luce diretta. L’iPhone 16 Pro Max è quindi bello, resistente, ma soprattutto performante grazie al suo chip di proprietà A18 Pro, il più potente mai prodotto dall’azienda americana, in grado di offrire prestazioni superlative anche a chi volesse videogiocare con il proprio telefonino.

Il comparto fotografico è ovviamente di prim’ordine, con la fotocamera principale da 48 MP, il teleobiettivo 5x, ma anche l’ultra grandangolo, e la possibilità di girare video in Dolby Vision 4K a 120 frame per secondo. Infine la batteria, che promette di durare fino a 33 ore, con una ricarica al 50% in soli 30 minuti (presa USB-C). Chi volesse potrebbe acquistare l’iPhone 14, che è in vendita nella sua versione standard con storage da 128 giga a 597,99 euro (anziché 759), mentre per l’iPhone 13 standard da 128GB servono 497,99 euro invece che 629.