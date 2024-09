E’ stato ufficialmente svelato, come da programmi nella serata di ieri, l’iPhone 16, il melafonino di ultima generazione. Tante le novità, a cominciare da quella più importante, leggasi l’integrazione con l’IA, l’intelligenza artificiale, e precisamente con Apple Intelligence. Arriverà comunque in un secondo momento, leggasi da ottobre con un aggiornamento, inizialmente per alcune nazioni, dopo di che dal 2025 verrà integrato in tutti gli iPhone 16 di tutto il mondo, Italia compresa.

La prima grande novità che salta all’occhio, come per ogni altro telefonino di Cupertino del resto, riguarda l’aspetto estetico con un ritorno al passato per le fotocamere, così come vi avevamo raccontato poche settimane fa. Addio quindi al “quadrato” dove era alloggiato l’ottica completa, per lasciare spazio ad una forma rettangolare messe in verticale e dai bordi arrotondati, così come si era visto in alcuni iPhone addietro, a cominciare dal modello numero 12.

IPHONE 16, IL TASTO ACTION E CAMERA CONTROL

Fra le principali new entry anche il tasto “action”, “azione” che sarà personalizzabile dall’utente a suo piacimento e che sarà presente anche nell’iPhone 16 base, il modello entry level. Altra novità è il “camera control”, un altro tasto fisico mai visto primo sui melafonini da utilizzare per foto e video, mentre in merito al comparto batteria, viene garantita una maggiore durata. La fotocamera ha 48 megapixel ed è in grado di scattare foto anche molto ravvicinate senza che la qualità ne risenta, mentre il chip è l’A18, che Apple ha fatto sapere di aver creato appositamente per il nuovo telefonino e l’integrazione con la sopracitata Apple Intelligence.

Grazie a questa importante miglioria, l’iPhone 16 godrà di una velocità di attività superiore del 30% rispetto al modello numero 15, presentato a settembre di un anno fa. Cinque i colori per il modello base, anche in questo caso già anticipati, a cominciare dai classici nero e bianco, quindi le tonalità pastello rosa, blu e verde.

IPHONE 16, TIM COOK: “È MERAVIGLIOSO”

Per Tim Cook, il CEO di Apple, si tratta di un prodotto meraviglioso e il melafonino strizza inoltre l’occhio all’ambiente, visto che è realizzato all’85% da materiali che sono stati riciclati, quindi un iPhone quasi antispreco si potrebbe definire. Il modello base costerà in America 799 dollari, che diventano 899 per il Plus, quindi 999 e 1199 per i due modelli Pro e Pro Max. Il Pro è ovviamente l’iPhone 16 più performante, ha degli schermi da 6,3 e 6,9 pollici, e anche un colore esclusivo, il Desert Titanium. Inoltre, “sotto il cofano” un nuovo chip l’A18 Pro, più performante rispetto all’A18 ma anche all’A17 Pro, quello montato sui 15 Pro.

Da segnalare infine che in occasione della presentazione dell’iPhone 16 di ieri sera, Apple ha svelato anche le nuove cuffie AirPods 4 dotate del nuovo chip H2, oltre alla funzione chiamata Conversation awarness che permette di isolare meglio l’audio quando si sta parlando al telefono con un’altra persona. Mostrato anche l’orologio intelligente Apple Watch Series 10, con il chip inedito S10, un nuovo design, uno schermo di dimensioni maggiorate e tante altre interessanti novità.