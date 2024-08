Con l’avvento di agosto scatta il conto alla rovescia in vista della presentazione degli iPhone 16, la nuova generazione degli smartphone di casa Apple che verrà mostrata, come da copione, durante il keynote di settembre. Nel corso delle ultime settimane sono state moltissime le indiscrezioni e i rumors circolanti e nelle scorse ore è stato svelato quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti l’aspetto estetico del nuovo iPhone 16, caratteristica che è alla fine quella che più incide nell’acquisto, al di là delle varie funzioni e performance del melafonino.

SCENARIO TURISMO/ La scommessa di Destination Italia sull'Intelligenza artificiale

Nel dettaglio sono trapelati online quelli che in gergo vengono definito i “dummy”, ovvero delle riproduzioni non funzionati del nuovo telefono, che svelano appunto il design finale dello stesso. Sono realizzati dai produttori che collaborano con Apple partendo dai modelli 3D ufficiali e a svelare l’arcano è stato Sonny Dickinson, un noto leaker, attraverso la sua pagina presente su X.com, l’ex Twitter.

Hackathon "AI Ways" 2024, Diagram premia dipendenti/ Ecco i progetti agritech con l'intelligenza artificiale

IPHONE 16, CINQUE COLORI DIFFERENTI

Nello stesso “reveal” sono state mostrate anche quelle che dovrebbero essere le prossime colorazioni dell’iPhone 16, precisamente cinque diversi colori decisamente differenti rispetto alle tonalità a cui siamo stati abituati negli ultimi anni, si tratta infatti di tinte che si avvicinano molto al pastello, precisamente azzurro, verde acqua e una sorta di rosa antico, oltre ad una versione tutta nera e una tutta bianca.

Ovviamente non abbiamo la certezza che alla fine quanto mostrato dal leak corrisponda al vero, ma la notizia ha fatto il giro del web, divenendo virale, e lo stesso post è stato visto quasi 190mila volte di conseguenza si ritiene il rumor piuttosto attendibile. al di là delle colorazioni, sorprende la forma della fotocamera, che rompe definitivamente con gli ultimi modelli, con un ritorno al passato. Il nuovo iPhone 16, se l’anticipazione verrà confermata, avrà solamente due gruppi ottici in verticale e non come li abbiamo visti in diagonale negli ultimi melafonini e in numero superiore, una disposizione che non si vedeva dall’iPhone X e in parte dall’11.

Meta AI nega l'attentato a Trump: "Fittizio"/ Poi le scuse: "Chatbot non affidabile per info in tempo reale"

IPHONE 16, IL TASTO CATTURA E LE DIMENSIONI DEL DISPLAY

Il flash viene quindi posizionato al di fuori dell’alloggiamento dell’ottica, un piccolo “puntino” quasi impercettibile, per un design senza dubbio più pulito rispetto ai precedenti modelli. Il nuovo iPhone 16 dovrebbe essere previsto in tre versioni differenti, a cominciare da quella base classica, poi ci sarà il Plus e infine il Pro, quest’ultimo presente anche nella versione Max, con schermi più grandi e prestazioni migliori.

Da segnalare anche nelle foto leak la presenza del tasto “cattura” posizionato come sempre sul bordo di destra. Infine, per quanto riguarda la tecnologia dello schermo del nuovo iPhone 16, le indiscrezioni narrano di una dimensione base di 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, risoluzione full hd+ e una tecnologia OLED, quindi perfettamente in linea con quanto già visto sull’attuale iPhone 15.