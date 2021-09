Ippolita Di Majo e Luisa, moglie e figlia Mario Martone/ “Condividiamo il set”

Ippolita Di Majo è la moglie del regista Mario Martone. I due sono sposati dal 2010 e hanno una figlia, Luisa che ha 16 anni. Ad unire Ippolita Di Majo e Mario Martone non è solo l’amore che li ha portati a formare una famiglia e a sposarsi, ma anche la passione per il cinema. Se, infatti, Mario Martone è uno dei registi più importanti del cinema e del teatro italiano, Ippolita Di Majo è una delle sceneggiatrici più illustri.

La coppia si è così unita anche nel lavoro portando alla luce il film “Qui rido io” con protagonista Toni Servillo, nei panni dell’attore napoletano Eduardo Scarpetta e presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2021. Un amore importante che unisce la coppia nella vita privata e nel lavoro dove condividono la gioia di creare veri capolavori cinematografici e teatrali.

Ippolita Di Majo e Mario Martone: l’amore anche sul set

Ippolita Di Majo e Mario Martone hanno creato non solo un sodalizio privato, ma anche professionale. Pur essendo molto riservata e vivendo la propria vita di coppia con discrezione, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Riformista, ha parlato della bellezza di condividere la stessa passione, quella per il set, insieme all’uomo che ha sposato e con cui ha formato una famiglia.

«Condividiamo in pieno la gioia della scrittura e del set. Il nostro non è un lavoro, nel senso faticoso del termine. Ma un mestiere che abbiamo la fortuna di fare, ci piace e ci diverte», ha detto la sceneggiatrice.

