Irama, chi è e carriera/ A Sanremo 2022 in cerca di rivalsa con Ovunque sarai dopo il “caso Covid”

IRAMA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “OVUNQUE SARAI”

Irama sulla sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo 2022 ha dichiarato di essere particolarmente orgoglioso. All’Ariston porterà il brano Ovunque sarai. Si è detto impaziente di provare la carica che caratterizza la settimana che precede la competizione. Ha inoltre sottolineato di amare l’atmosfera che circonda l’evento, non tanto il palco in sé quanto l’aria che si respira proprio in prossimità della gara. Sul pezzo alla Rai ha provato a spiegare cosa c’è dietro il significato del testo e della sua scrittura.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Dall’incontro a Parigi al grande amore

Irama ha raccontato che l’idea è nata qualche tempo fa in Salento, nel corso di una sessione amatoriale con alcuni artisti del posto. Immergendosi nella natura circostante e nel cielo di quel momento ha sentito un forte bisogno di raccontare qualcosa per una persona in particolare, trasportato dall’emozione del contesto. Ha spiegato di aver avvertito una sorta di trasporto verso lo spazio, immaginando l’universo sovrastante e la terra vista da lontano, arrivando a raccontare una storia ricca di sentimenti puri e semplici.

Irama/ Il nuovo brano Melodia Proibita e il nuovo look spopolano

CHI È IRAMA? CARRIERA E LE PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A SANREMO

Irama, artista originario di Carrara, nonostante sia da pochi anni nel contesto musicale vanta già diverse partecipazioni al Festival di Sanremo con risultati anche piuttosto soddisfacenti. La sua prima apparizione risale al 2015 nella categoria giovani, dove però non è riuscito ad imporsi a pieno. Il vero successo arriva dopo la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi del 2018, coronato dalla vittoria finale.

Dopo il trionfo partecipa per ben due volte al Festival, nel 2019 e nel 2021. In particolare in quest’ultima occasione pur essendosi classificato quinto non è riuscito mai ad esibirsi sul palco dell’Ariston a causa della positività al Covid-19. Questa volta però per il giovane artista si prospetta una avventura all’Ariston del tutto differente, da vivere pienamente.

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Amore a gonfie vele: sono inseparabili!

© RIPRODUZIONE RISERVATA