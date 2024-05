Irama, chi è la fidanzata?/ Dagli amori finiti con De Lellis e Victoria ai rumors smentiti Khady Gueye

Gli appassionati di gossip e i fan di Irama si chiedono da tempo, chi è la fidanzata del cantante? Un quesito che ad oggi rimane ancora annodato e senza risposte. Gli ultimi mesi sono stati molto chiacchierati per l’artista, da un punto di vista sentimentale. Il suo nome infatti è stato accostato insistentemente a quello della modella di origini senegalesi Khady Gueye. Ad un certo punto, rincorrendo le voci sul web e i rumors dal gossip, sembrava tutto apparecchiato per una nuova relazione. Ad incoronare la coppia ci aveva pensato nientedimeno che l’esperta di gossip Deianira Marzano che, appunto, aveva rivelato al pubblico una storia d’amore nascente tra Irama e la presunta fidanzata.

E’ stata poi la modella a smentire tutto, spegnendo sul nascere il gossip con un messaggio chiaro e inequivocabile. “Ho visto che hai ripubblicato il giornale ma io non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme”.

Giulia De Lellis in passato è stata la fidanzata di Irama, ma la classe 1997 Victoria Stella Doritou. In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata al magazine Oggi, ha così spiegato la sua situazione sentimentale: “La mia popolarità è legata alla musica, non al mio personaggio. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un coglione a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla”.

“Non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo”.

