Irama, chi è la fidanzata/ Dal flirt con Giulia De Lellis al gossip smentito con Khady Gueye

Fidanzata di Irama, chi è? Khady Gueye smentisce: mistero assoluto sulla vita privata del cantante

Questa ser Rai Uno trasmetterà la cerimonia dei David di Donatello 2024 e tra gli ospiti ci saranno anche attori, musicisti, cantante ed in generale personaggi più o meno importanti dello spettacolo. Sarà ospite anche Irama attualmente al centro del gossip per le sue presunte liaison l’ultima in ordine di tempo con l’attuale naufraga dell’Isola dei famosi 2024 Khady Gueye. Insomma, chi è la fidanzata di Irama? E innanzitutto, il cantante è fidanzato? Sulla sua vita sentimentale, infatti, da mesi vige il massimo riserbo.

Chi è la fidanzata di Irama è la domanda che in molti si pongono senza soddisfare questa loro curiosità. L’ultimo flirt attribuitogli risale all’estate scorsa quando molti siti di gossip hanno ipotizzato un flirt tra Irama e Khady Gueye, i due sono stati immortalati nello stesso yacht. Tuttavia sia all’epoca che anche successivamente la modella di origine senegalese ha sempre smentito il gossip: “Io non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista. Sto già prendendo provvedimenti a riguardo. Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa perché non sono cose vere. Lui ha la sua vita e io ho la mia. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme”.

Irama e quel silenzio assoluto sulla fidanzata e sulla sua vita sentimentale

E mentre da un po’ di tempo a questa parte vige il mistero assoluto sulla vita privata e sentimentale di Irama. Negli anni scorsi è stato legato all’influencer Giulia De Lellis. Andando con ordine prima del suo ingresso ad Amici ha avuto una lunga relazione con Giulia Tascione mentre durante il talent si vociferava di un possibile flirt tra il cantante e la collega Nicole Vergani.

Subito dopo è nata una storia tra Irama e Giulia De Lellis durata alcuni anni prima che nel 2019 il cantante facesse coppia fissa Victoria Stella Doritou. Pare che quest’ultima fosse stata la causa della rottura con la giovane influencer. Escluso i rumors su Khady Gueye, smentiti da entrambi, al momento sembrerebbe che Irama non ha una fidanzata.

