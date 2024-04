Irama è fidanzato? Avvistato insieme a una ragazza misteriosa/ Lo scoop bomba sul cantante

Irama avvistato con una misteriosa ragazza: il cantante è fidanzato?

Irama ha una nuova fidanzata? Il cantante è stato avvistato insieme ad una ragazza misteriosa che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Secondo quanto riporta Gossip e Tv, a rivelare questa indiscrezione sarebbe stata Deianira Marzano . L’esperta di gossip avrebbe ricevuto una segnalazione in cui l’artista sarebbe stato avvistato alla zoo in dolce compagnia.

Non ci sono ovviamente certezze che la persona in questione sia la sua nuova fidanzata; potrebbe tranquillamente essere un’amica, ma i fan già fantasticano. Sembra, infatti, che il cantante ci tenga a mantenere riservata la sua vita privata e non intenda parlare pubblicamente della sua vita sentimentale. Sarà davvero lei la fortunata che ha conquistato il cuore dell’artista? Non rimane che attendere ulteriori novità.

Khady Gueye e Irama sono fidanzati? Dai rumor alla smentita

Lo scorso anno è cominciato a circolare il rumor secondo cui Khady Gueye e Irama avessero un flirt. Tutto è iniziato da un’intervista della ragazza in cui dichiarava di voler un figlio da lui. La modella ha successivamente smentito: “Ciao, guarda ho visto che hai ripubblicato il giornale lo non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista; – è stata la risposta della modella al gossip riportato da Deianira Marzano – Sto già prendendo provvedimenti a riguardo Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa soprattutto perché non sono cose veritiere. Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme“.

Se inizialmente Khady sembrava aver dichiarato di essere la fidanzata del cantante, successivamente ha smentito ogni cosa. C’è ancora molto mistero che aleggia intorno a questo gossip; ora la modella è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, è probabile che Vladimir Luxuria chieda di approfondire la questione facendo più luce sulla verità.











