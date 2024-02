Irama con “Tu no” a Sanremo 2024/ Tra le più trasmesse su Spotify: il cantautore punta al podio?

Irama, “Tu no” a Sanremo 2024 conquista giuria radio e televoto

Irama è tra i big in gara della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Tu no“. Dopo il debutto della prima serata, il cantautore ha conquistato la giuria delle radio e del pubblico da casa, visto che la sua canzone si è classificata al secondo posto nella TOP FIVE della seconda serata della kermesse italiana. Un ottimo riscontro e risultato per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi alla sua quarta partecipazione al Festival che potrebbe, a sorpresa, anche spuntare sul podio nella finale di sabato 10 febbraio. Intanto Irama è tra gli artisti più trasmessi ed ascoltati su Spotify. La piattaforma streaming, infatti, ha reso nota la classifica delle canzoni più ascoltate di Sanremo 2024: “Tu no”, al momento, è la quinta canzone del Festival più ascoltata.

DUETTO IRAMA E RICCARDO COCCIANTE, COVER QUANDO FINISCE UN AMORE/ Messaggio di Cocciante: "Momento difficile"

Si tratta di numeri importanti per Irama che nella serata delle cover – duetti ha deciso di condividere il palcoscenico con il grandissimo Riccardo Cocciante proponendo la struggente canzone d’amore “Quando finisce un amore”. Intervistato da SuperGuida Tv ha spiegato: “è una responsabilità e farò di tutto per essere all’altezza. È stato bello perché lui si è aperto molto e ha deciso di condividere con me una sua opera così bella, così importante. Peraltro nel 50esimo anno della canzone quindi è ancora più importante”.

Testo completo “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante/ Video, cover a Sanremo 2024

Irama: “Tu No è una canzone molto emotiva”

Ogni volta che Irama partecipa al Festival di Sanremo lascia il segno. Alla sua quarta partecipazione, il cantautore ha deciso di mettersi in gioco con una potente ballad che ha raccontato così ai microfoni di SuperGuida Tv: “tratta di temi importanti, quelli della distanza e della mancanza. È una canzone molto emotiva, ha bisogno di essere raccontata sul palco. La sento molto, in maniera diversa perché ogni canzone è diversa. Non c’è il suo più, meno, un peggio o un meglio ma è diversa e spero che arrivi questa diversità di questa canzone”.

Irama a Sanremo 2024 con “Tu no”, video/ È una preannunciata hit?

Una canzone che giudica “pesante” all’inizio, ma che si libera sul finale: “è una canzone che tratta di temi universali e spero che le persone si possano rivedere anche a modo loro, e questa è la cosa più importante”. Dopo il secondo posto nella classifica TOP FIVE della seconda serata, il cantautore è ancora in gioco per entrare nella TOP FIVE della finale. Ci riuscirà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA