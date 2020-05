Irama/ Conquista la finale con Mediterranea? E sulle scuse al padre..(Amici Speciali)

Pubblicità

IRAMA IN FINALE AD AMICI SPECIALI GRAZIE A MEDITERRANEA?

La missione di Irama ad Amici Speciali è compiuta. Mediterranea ha conquistato tutti e anche questa volta il giovane pupillo di Maria de Filippi è riuscito a piazzare la sua hit estiva, un’estate un po’ diversa a casa dell’emergenza Coronavirus ma, sicuramente, con i ritmi latini di sempre. La canzone che Irama ha lanciato ad Amici Speciali ha conquistato il pubblico a casa, le radio e, sicuramente i giudici che si lasciano travolgere dal ritmo ogni volta complimentandosi con lui capace di reinventarsi e piazzare sempre il suo tormentone estivo. Anche questa volta sarà lo stesso? Le radio sembrano apprezzare ma questa sera Irama avrà anche un’altra missione da compiere, quella di portare in scena la sua performance migliore e staccare così il biglietto per la finalissima del prossimo 5 giugno. Il cantante riuscirà a sbaragliare la “concorrenza giovane” di Gaia Gozzi o Giordana Angi e aggiudicarsi un posto oppure gli toccherà arrendersi accontentandosi del successo di Mediterranea?

IRAMA CHIEDE SCUSA AL PADRE MA…

Proprio il suo singolo e il successo ottenuto hanno spinto Irama nei giorni scorsi a pubblicare uno spiazzante posta su Instagram chiedendo scusa all’amato padre. In un primo momento tutti erano convinti che ci fosse qualcosa di grave dietro quella frase ma è bastato leggere tutto il post per scoprire che le sue scuse erano solo ironiche. Sul suo profilo social ufficiale Irama ha voluto chiedere scusa al padre proprio perché il suo singolo è in cima a tutte le classifiche. Una cosa ironica che ha fatto sorridere i numerosi follower che sono felici del suo successo e che hanno subito lasciato andare il fiato quando hanno capito che non c’era niente di grave a tenerlo impegnato. Il ritmo latino che gli scorre nelle vene lo ha portato di nuovo al successo e, se non fosse per l’amore in cui è un po’ titubante, potrebbe sicuramente essere ancora al top.



